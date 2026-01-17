Start der Vesperkirche in Stuttgart: Das menschenfreundliche Menü der Vesperkirche

Sieben Wochen Vesperkirche beseitigen die Armut nicht, machen aber Hoffnung. Denn sie zeigen: Viele Menschen sind bereit, sich einzubringen. Ein Kommentar von Jan Sellner
In einer idealen Welt gibt es keine Vesperkirche, keine Essensausgabe an Bedürftige, keine Notwendigkeit, die Leonhardskirche für sieben Wochen im Winter zu einer Art Mensa umzubauen und dort mit Unterstützung vieler Helferinnen und Helfer für Gastlichkeit und Gemeinschaft zu sorgen. Weil die ideale Welt jedoch in weiter Ferne liegt, ebenso wie das Schlaraffenland, weil die Wirklichkeit voller Unzulänglichkeiten steckt, weil es auch in der lokalen Welt von Stuttgart Armut gibt, die nach den Beobachtungen von Diakoniepfarrerin Gabriele Ehrmann sogar noch wächst, ist es wichtig, dass es die Vesperkirche, gibt. Und die tägliche Essensausgabe an Bedürftige. Und die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sie am Laufen zu halten. Jahr für Jahr.