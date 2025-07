Start der TV-Produktion: So sieht Harry Potter aus: Bild zur TV-Serie veröffentlicht

Foto: Aidan Monaghan/HBO via AP/dpa

HBO zeigt das erste Bild von Dominic McLaughlin als neuen Harry Potter. Was die Fans der Buchreihe von der TV-Serie erwarten können.

London - Die Brille mit den runden Gläsern, die markante Blitz-Narbe, die Haare etwas struppiger: Der neue Harry Potter sieht vielleicht sogar noch ein wenig mehr so aus wie die deutsche Illustration auf der weltberühmten Buchvorlage. Zum Start der Produktion der TV-Serie über den Zauberlehrling und seine Abenteuer rund um die Magieschule Hogwarts veröffentlichte der Sender HBO ein erstes Bild von Hauptdarsteller Dominic McLaughlin in Harry-Potter-Schuluniform.

McLaughlin lächelt in die Kamera. Der Jungschauspieler trägt einen Umhang, Krawatte und Pullover sind in den Farben des Hogwartshauses Gryffindor gehalten. Der BBC zufolge soll die Produktion der neuen Serie mit mehreren Staffeln insgesamt etwa zehn Jahre dauern.

Casting mit 32.000 Kindern

Gefilmt wird in den Warner Bros. Studios Leavesden in Großbritannien, der TV-Start der Serie ist für 2027 geplant. Jede Staffel soll eine werkgetreue Adaption der sieben Bücher von Autorin J.K. Rowling sein, die als ausführende Produzentin an Bord ist.

Neben McLaughlin (Potter) spielen Arabella Stanton (Hermine Granger) und Alastair Stout (Ron Weasley) die Hauptrollen. Vorausgegangen war ein Castingaufruf im vergangenen September, dem rund 32.000 Kinder gefolgt waren. Zum Start der Produktion gab HBO weitere Besetzungen bekannt: Mit an Bord sind unter anderen auch Louise Brealey ("Sherlock") als Rolanda Hooch und Anton Lesser ("Game Of Thrones") als Garrick Ollivander.

Es ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. Das erste Buch ("Harry Potter und der Stein der Weisen") war 1997 erschienen. Mit mehr als 600 Millionen verkauften Büchern in Dutzenden Sprachen gilt "Harry Potter" als erfolgreichste Literaturserie der Welt.