Start der Hermann-Hesse-Bahn: Große Feier in Calw, Sorgen in Weil der Stadt – wegen der S-Bahn-Anbindung

Am 31. Januar geht die Hermann-Hesse-Bahn auf ihre Jungfernfahrt, am 1. Februar startet der reguläre Verkehr. Gefeiert wird das aber nur im Kreis Calw.
Wenn am Samstag, 31. Januar, in Calw die große Feier zum Start der Hermann-Hesse-Bahn (HHB) steigt, wird es am Bahnhof Weil der Stadt ruhig bleiben. Kein Festzelt, keine Hüpfburg, keine Verpflegungsstände. Nur ein kleines Begrüßungskomitee und kurze Reden der Landräte von Calw und Böblingen, Helmut Riegger und Roland Bernhard, sind geplant, wenn die Hesse-Bahn gegen 13 Uhr am Weiler Bahnhof einrollt. Und natürlich gibt es auch eine kurze Ansprache von Weil der Stadts Bürgermeister Christian Walter.