Start der Hermann-Hesse-Bahn: Große Feier in Calw, Sorgen in Weil der Stadt – wegen der S-Bahn-Anbindung

Am 31. Januar geht die Hermann-Hesse-Bahn auf ihre Jungfernfahrt, am 1. Februar startet der reguläre Verkehr. Gefeiert wird das aber nur im Kreis Calw.

Wenn am Samstag, 31. Januar, in Calw die große Feier zum Start der Hermann-Hesse-Bahn (HHB) steigt, wird es am Bahnhof Weil der Stadt ruhig bleiben. Kein Festzelt, keine Hüpfburg, keine Verpflegungsstände. Nur ein kleines Begrüßungskomitee und kurze Reden der Landräte von Calw und Böblingen, Helmut Riegger und Roland Bernhard, sind geplant, wenn die Hesse-Bahn gegen 13 Uhr am Weiler Bahnhof einrollt. Und natürlich gibt es auch eine kurze Ansprache von Weil der Stadts Bürgermeister Christian Walter.

Sind die Jungfernfahrt der Hermann-Hesse-Bahn am 31. Januar mit geladenen Gästen sowie der reguläre Betriebsstart am Sonntag, 1. Februar, denn kein Grund zum Feiern in Weil der Stadt? Die Antwort der Stadt ist ausweichend. „Der Start der Hermann-Hesse-Bahn wird vom Zweckverband HHB organisiert. Da die Stadt Weil der Stadt nicht Mitglied im Zweckverband ist, wird von städtischer Seite aus nichts geplant“, heißt es aus der Verwaltung.

Zum Start der Hermann-Hesse-Bahn: Große Feierlichkeiten nur in Calw

Zum Zweckverband gehören der Landkreis Calw sowie die Stadt Calw und die Gemeinden Althengstett und Ostelsheim. So findet die große Feier zum Start der Hesse-Bahn auch in Calw am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) statt. Zugleich sind kleinere Empfänge an den drei Haltepunkten in Calw-Heumaden, Althengstett und Ostelsheim geplant.

In Althengstett etwa dürfen sich die Ehrengäste der Jungfernfahrt, darunter der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), ins goldene Buch der Stadt eintragen. In Ostelsheim hat die Gemeinde mit örtlichen Vereinen ein Fest organisiert.

„Wir freuen uns über den Start der Hermann-Hesse-Bahn und gratulieren dem Landkreis Calw zu diesem großen Erfolg“, sagt Bürgermeister Walter, fügt aber auch gleich hinzu: „Bedenken bestehen aktuell allerdings noch dahingehend, dass sich die direkte Schienenanbindung Weil der Stadts in Richtung Stuttgart keinesfalls verschlechtern darf.“ Die Verantwortung dafür liege beim Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) und dem Verkehrsministerium.

Die Hermann-Hesse-Bahn verkehrt zunächst zwischen Weil der Stadt und Calw, später dann zwischen Renningen und Calw. Foto: Simon Granville

Denn Weil der Stadt wird zwar vom 1. Februar an wie Calw Start- und Endpunkt der Hesse-Bahn sein. Allerdings nur, bis der Bahnhof Renningen Ende Mai oder Anfang Juni mit der nötigen Signaltechnik für die neue Verbindung ausgestattet ist. Danach verkehren S-Bahn und HHB gemeinsam auf der eingleisigen Strecke zwischen Weil der Stadt und Renningen-Malmsheim. Verspätungen bei der Hesse-Bahn könnten dabei den ganzen S-Bahn-Takt durcheinander bringen.

Weil der Stadt: Sorge um S-Bahn-Verbindung nach Stuttgart

Auch wenn Weil der Stadt selbst nicht Mitglied im Zweckverband der Hesse-Bahn ist, so musste die Stadt dennoch für die Streckenreaktivierung in die Tasche greifen. So wurde am historischen Weiler Bahnhof ein neues Gleis eingerichtet. Und man habe den Anlass genutzt, um dort auch eine neue Toilettenanlage zu errichten. Bereits 2021 wurde für etwa 1,8 Millionen Euro eine neue Eisenbahnbrücke über die B 295 gebaut.

Feier in Calw

Programm

Die Jungfernfahrt der Hermann-Hesse-Bahn am Samstag, 31. Januar, ist nur für geladene Gäste. Für die Öffentlichkeit gibt es zwischen 12 und 16.30 Uhr am ZOB in Calw diverse Informationsstände und ein Kinderprogramm. Für 14 Uhr ist die Ankunft der Hesse-Bahn vorgesehen. Ab 14.30 Uhr können die batterieelektrischen Züge besichtigt werden.

