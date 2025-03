Start der Freibadsaison: Wann die Stuttgarter Freibäder öffnen

1 Eines der fünf Stuttgarter Freibäder: das Freibad Rosental in Vaihingen. Es öffnet am 10. Mai. Foto: Lichtgut//Zophia Ewska

Pünktlich zum Beginn der Sommerzeit an diesem Wochenende haben die Stuttgarter Bäder die Termine für die Öffnung der Freibäder bekannt gegeben. Ende April öffnet das erste von fünf.











Freunde des gepflegten Freiluftschwimmens haben es bekanntlich gerade schwer, weil die drei Stuttgarter Mineralbäder, die jeweils über Außenbecken verfügen, noch bis einschließlich 6. April geschlossen sind. Dafür steht jetzt der Zeitplan für den Start der Freibadsaison fest. Den Anfang macht nach Auskunft der Stuttgarter Bäder das Freibad Möhringen. Dort kann man von Samstag, 26. April, an seine Runden drehen. Danach folgt das Höhenfreibad Killesberg am 1. Mai. Die Freibäder Rosental in Vaihingen und das Freibad in Sillenbuch öffnen am 10. Mai. Als letztes der Freibäder macht das Inselbad Untertürkheim am 17. Mai auf. In allen fünf Bädern endet die Badesaison am 14. September.