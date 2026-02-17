Am 18. Februar startet die Fastenzeit - für viele bedeutet das: kein Alkohol mehr. Der Körper belohnt den 40-tägigen Verzicht mit besserem Schlaf, klarer Haut und einer gesunden Leber.
Auch dieses Jahr bietet sich eine besondere Gelegenheit zur inneren Einkehr. Am 18. Februar beginnt mit dem Aschermittwoch nicht nur die 40-tägige christliche Fastenzeit, sondern zeitgleich auch der muslimische Fastenmonat Ramadan. Eines der beliebtesten Fastenvorhaben ist der Verzicht auf Alkohol. Doch was passiert eigentlich genau in unserem Körper, wenn wir Alkohol weglassen? Wer die Reise antritt, wird mit einer biologischen Regenerationskur belohnt, die weit über das bloße Einsparen von Kalorien hinausgeht.