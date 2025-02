Start der dritten Staffel bei Sat.1: Kein Alkohol: Claudia Obert rastet bei Promis unter Palmen aus

1 Claudia Obert tut für Geld nicht alles. Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Nach vier Jahren Pause startet "Promis unter Palmen" in Sat.1 in die dritte Runde. Claudia Obert startet als Mobbing-Opfer der ersten Staffel mit etlichen Privilegien. Doch als die Alkoholzufuhr abbricht, rastet die Champagner-Queen völlig aus.











Link kopiert



Mobbing-Skandal um Claudia Obert (63) in Staffel eins, Abbruch der Ausstrahlung von Runde zwei nach dem Tod von Willi Herren (1975-2021): "Promis unter Palmen" stand bisher unter keinem guten Stern. Nun versucht es Sat.1 nach vier Jahren Pause noch einmal. Claudia Obert bekommt in der späten Staffel drei (ab 17. Februar montags um 20:15 Uhr in Sat.1, eine Woche vorher bei Joyn) eine zweite Chance. Sie wird als Entschädigung sogar in einer Sänfte in die thailändische Villa getragen. Von Mitarbeitern, die Masken ihrer damaligen Peiniger tragen: Désirée Nick, Mathias Mangiapane und Co.