Start der Bezirksligasaison: Trotz großer Personalfluktuation mit ambitioniertem Saisonziel

1 Renningens Trainer Marcel Pfeffer erlebte eine zerfahrene Vorbereitung mit vielen Verletzten. Foto: Andreas Gorr

Die Spvgg Renningen hat als Meister der Kreisliga A souverän den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Ziel ist nicht nur der Klassenverbleib, sondern ein gesicherter Mittelfeldplatz.











Link kopiert



Es gibt bessere Voraussetzungen als die, die Marcel Pfeffer als Trainer des Aufsteigers Spvgg Renningen zum Start der Bezirksliga am kommenden Sonntag gegen den Vize-Meister TV Aldingen vorfindet. Jeweils zehn Ab- und Zugänge hat der Verein zu verzeichnen, dazu kommt eine lange Verletztenliste und eine Saisonvorbereitung, die Coach Pfeffer als „ziemlich zerfahren“ beschreibt. Immerhin: Die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen geben Anlass zur Hoffnung. In den fünf Partien gab es nur ein Unentschieden und fünf Siege – zuletzt ein 2:1 gegen den A-Ligisten TSV Heimsheim, der zuvor die beiden anderen Bezirksligisten Merklingen und Schwieberdingen bezwungen hatte.