Endlich ein Ermittler ohne Grant: In "Der Salzburg-Krimi" spielt Fritz Karl einen charmanten Kriminalpsychologen, der mit Zaubertricks und Empathie statt mit schlechter Laune ermittelt. Zum Start der neuen ARD-Reihe verrät der Schauspieler, warum diese Figur so besonders ist.
Grantige Kommissare mit Alkoholproblem, zerrütteten Ehen und Dauerfrust auf die Welt - davon hat das deutsche Fernsehen wahrlich genug. Die neue ARD-Krimireihe "Der Salzburg-Krimi" schlägt am Donnerstag (26. Februar, 20:15 Uhr, Das Erste) erfrischend andere Töne an. Der österreichische Schauspieler Fritz Karl (58) verkörpert darin den Kriminalpsychologen Thomas Meiberger, der seinen Fällen mit einer ungewöhnlichen Mischung aus forensischer Analyse, psychologischem Feingefühl und - tatsächlich - kleinen Zaubertricks zu Leibe rückt.