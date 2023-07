1 Die beiden grandiosen Solisten bei Sofia Gubaidulinas „Sieben Worten“: der Cellist Nikolaus von Bülow und der Bajanspieler Geir Draugsvoll Foto: Bachakademie/Holger Schneider

Zum Auftakt des Musikfests Stuttgart hat Hans-Christoph Rademann zwei Vertonungen der sieben letzten Worte Jesu am Kreuz dirigiert: von Joseph Haydn und von Sofia Gubaidulina.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Liegt’s an den Pfingstferien? An Post-Corona-Zurückhaltung? Am heißen Sommerwetter? Oder doch am Programm mit Werken des ewig unterschätzten Joseph Haydn und einer zeitgenössischen Komponistin? Traurige Tatsache: Beim Eröffnungskonzert des Musikfests Stuttgart am Samstagabend war der Beethovensaal höchstens zu einem Viertel gefüllt. Dabei hätten die Werke des Abends und ihre Darbietung mehr verdient als gähnende Leere.