Start am Wochenende: Schiedsrichter erklären Videobeweis per Durchsage

1 Schiedsrichter sollen künftig eine VAR-Entscheidung direkt im Stadion erklären. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Schon am Wochenende startet in einigen Fußballstadien der ersten und zweiten Liga ein neues Projekt: Entscheidungen des VAR sollen direkt im Stadion erklärt werden.











Schiedsrichter werden die Entscheidungen des Videobeweises in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga künftig per Durchsage direkt den Zuschauern im Stadion erklären. Umgesetzt wird das Projekt zunächst in neun ausgewählten Arenen. Die Testphase nach dem Vorbild des Eishockeys oder des American Football beginnt bereits am kommenden Wochenende.