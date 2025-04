Start am Sonntag: Japans Expo zeigt die Zukunft

Er wurde 65 Jahre alt Val Kilmer starb an einer Lungenentzündung

Nachdem seine Tochter bereits die Todesursache von Val Kilmer in einem Interview verraten hatte, wurde diese jetzt offiziell auch in dessen Sterbeurkunde bestätigt: Der gesundheitlich schwer angeschlagene Kilmer starb letztendlich an einer Lungenentzündung.