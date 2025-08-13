Start am 9. September: Only Murders in the Building: Erster Trailer zu Staffel fünf ist da

Kritiker- und Publikumsliebling gleichermaßen: Die umjubelte Serie "Only Murders in the Building" startet bald in die fünfte Staffel, zu der jetzt auch ein erster Trailer erschienen ist.
Schon in wenigen Wochen, am 9. September, kehrt die smarte Murder-Mystery-Serie "Only Murders in the Building" auf die Bildschirme zurück. Zur fünften Staffel, in der erneut Selena Gomez (33), Steve Martin (79) und Martin Short (75) die Hauptrollen spielen, ist jetzt auch ein erster Trailer erschienen. Der Clip zeigt die einmal mehr beeindruckende Riege an Hollywoodstars, die kleinere und größere Rollen in den kommenden Episoden übernehmen.