Start am 9. September: Only Murders in the Building: Erster Trailer zu Staffel fünf ist da

Kritiker- und Publikumsliebling gleichermaßen: Die umjubelte Serie "Only Murders in the Building" startet bald in die fünfte Staffel, zu der jetzt auch ein erster Trailer erschienen ist.

Schon in wenigen Wochen, am 9. September, kehrt die smarte Murder-Mystery-Serie "Only Murders in the Building" auf die Bildschirme zurück. Zur fünften Staffel, in der erneut Selena Gomez (33), Steve Martin (79) und Martin Short (75) die Hauptrollen spielen, ist jetzt auch ein erster Trailer erschienen. Der Clip zeigt die einmal mehr beeindruckende Riege an Hollywoodstars, die kleinere und größere Rollen in den kommenden Episoden übernehmen.

Namhafte Hollywoodstars im Cast von Staffel fünf

So treten etwa der zweifache Oscarpreisträger Christoph Waltz (68), "Bridget Jones"-Star Renée Zellweger (56) und die aus "Madam Secretary" bekannte Téa Leoni (59) in den neuen Episoden auf und sind auch im Trailer bereits zu bewundern. "Percy Jackson - Diebe im Olymp"-Star Logan Lerman (33), Bobby Cannavale (55) und erneut Meryl Streep (76) gehören ebenfalls zum Schauspiel-Ensemble für Staffel fünf.

Darum geht es in den neuen "Only Murders in the Building"-Folgen

Nachdem Staffel vier zu einem Teil im US-Filmmekka Hollywood spielte, drehen sich die neuen "Only Murders in the Building"-Episoden nun wieder ganz um den "Big Apple" New York. Seinen Ausgangspunkt nimmt die Handlung mit dem Mord an Lester (Teddy Coluca), dem Portier des Arconia. Er starb bekanntermaßen in den finalen Momenten der vergangenen Season. Wer dafür verantwortlich ist, will das Podcaster-Trio Oliver (Short), Mabel (Gomez) und Charles (Martin) jetzt ermitteln.

Schnell wird klar, dass Lester offenbar eine Verbindung zur New Yorker Mafia besaß. Die Ermittlungen des Hauptfiguren-Trios "führen sie in die dunklen Ecken von New York und darüber hinaus". Mabel, Charles und Oliver kommen "einem gefährlichen Netz aus Geheimnissen auf die Spur", welches "mächtige Milliardäre, alteingesessene Mafiosi und die mysteriösen Bewohner des Arconia miteinander verbindet", heißt es in der offiziellen Handlungsbeschreibung zu Season fünf.