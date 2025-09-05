Start am 9. September: Only Murders in the Building: Darum ist die Rückkehr sehenswert

Packende Mordfälle, feiner Humor und ein Hauptdarsteller-Trio in Bestform: Auch die neue, fünfte Staffel von "Only Murders in the Building" begeistert auf ganzer Linie.
Nach einer Pause von ziemlich exakt einem Jahr kehrt die allseits beliebte Murder-Mystery-Serie "Only Murders in the Building" auf Disney+ zurück. Nachdem das Podcast-Trio bestehend aus Steve Martin (80), Martin Short (75) und Selena Gomez (33) in der vergangenen Staffel noch dem US-Filmmekka Hollywood einen Besuch abstattete, führt der Mordfall der neuen, fünften Staffel tief hinein in die Unterwelt New Yorks.