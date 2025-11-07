Drei Jahre nach dem Ende von "Better Call Saul" bringt die Sci-Fi-Mystery-Serie "Pluribus" ein Wiedersehen mit Serienstar Rhea Seehorn. Lohnt sich das Streamen?
"Breaking Bad" und die Nachfolgeserie "Better Call Saul" - zusammengenommen das "Heisenberg-Universum" - erfreuen sich bei Serien-Fans noch immer größter Beliebtheit. Vince Gilligan (58), der geniale Schöpfer beider Serien, hat nun ausgestattet mit Millionen von US-Dollar des Streamingdienstes Apple TV mit "Pluribus - Glück ist ansteckend" eine neue Sci-Fi-Serie geschaffen. Und "Pluribus" ist, das lässt sich zweifellos behaupten, anders als alles andere, was es in den vergangenen Jahren in Serienform zu sehen gab.