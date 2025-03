Start am 5. März: André Dietz: Herbstresidenz-Dreh war Herausforderung für seine Frau

1 André Dietz hat gemeinsam mit Tim Mälzer das Projekt "Herbstresidenz" umgesetzt. Foto: RTL / Guido Engels

André Dietz erzählt im Interview, was ihn bei der neuen Doku-Reihe "Herbstresidenz" besonders bewegt hat und wie er seinen Familienalltag mit vier Kindern neben dem Dreh stemmte.











In der VOX-Doku-Reihe "Zum Schwarzwälder Hirsch" setzten sich Schauspieler André Dietz (49) und Profikoch Tim Mälzer (54) dafür ein, dass Menschen mit Down-Syndrom einen Monat lang in einem Restaurant möglichst selbstständig in den Bereichen Service und Küche arbeiten konnten. Jetzt folgt das nächste Projekt: In der Doku-Reihe "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" (ab 5. März, 20:15 Uhr bei VOX, auch auf RTL+) werden Seniorinnen und Senioren in einem Caritas-Pflegeheim von Menschen mit Behinderung gepflegt. In diesem Rahmen können die jungen Pflegeneulinge eine Qualifizierung zum Alltagshelfer absolvieren und so eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt finden.