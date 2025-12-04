"Wer wird Millionär?" geht einmal mehr in seine "3-Millionen-Euro-Woche". In dem Special mit der Chance auf den ganz großen Sieg wird es dieses Mal eine Neuerung geben.

Zu Beginn des neuen Jahres bieten Günther Jauch (69) und "Wer wird Millionär??" wieder die Chance auf den höchsten Gewinn in der Sendungs-Geschichte. "'Die 3-Millionen-Euro Woche' bei 'Wer wird Millionär?' geht in die zehnte Runde", verkündet RTL. Ab dem 5. Januar kämpfen Kandidatinnen und Kandidaten an vier aufeinanderfolgenden Abenden ab 20:15 Uhr um den Einzug ins große Finale.

Bewährtes Konzept Zuletzt fand im Oktober eine "3-Millionen-Euro-Woche" der beliebten Quizshow statt. Damals kämpften die Teilnehmer noch an drei Abenden um den Finaleinzug. Wie gehabt kann auch bei der "3-Millionen-Euro-Woche" aus dem Januar 2026 jeder Kandidat am Finale teilnehmen, der zuvor mindestens 16.000 Euro erspielt hat. Das Finale findet dann am 9. Januar statt.

Das Konzept der Spezialwoche hat sich bewährt. Allerdings hat bislang noch niemand den Höchstgewinn von drei Millionen Euro einstreichen können - eine Summe, die in der deutschen Quizshow-Geschichte ihresgleichen sucht.

Die beliebte Quizshow "Wer wird Millionär?" mit Moderator Günther Jauch gehört seit 1999 zum festen Bestandteil des RTL-Programms und erfreut sich auch nach über zwei Jahrzehnten immer noch großer Beliebtheit. Mit der "3-Millionen-Euro-Woche" hob der Sender das Format auf ein neues Level.