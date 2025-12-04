"Wer wird Millionär?" geht einmal mehr in seine "3-Millionen-Euro-Woche". In dem Special mit der Chance auf den ganz großen Sieg wird es dieses Mal eine Neuerung geben.
Zu Beginn des neuen Jahres bieten Günther Jauch (69) und "Wer wird Millionär??" wieder die Chance auf den höchsten Gewinn in der Sendungs-Geschichte. "'Die 3-Millionen-Euro Woche' bei 'Wer wird Millionär?' geht in die zehnte Runde", verkündet RTL. Ab dem 5. Januar kämpfen Kandidatinnen und Kandidaten an vier aufeinanderfolgenden Abenden ab 20:15 Uhr um den Einzug ins große Finale.