Erstmals ohne den bisherigen Hauptdarsteller Henry Cavill muss die neue, vierte Staffel von "The Witcher" auskommen. Funktioniert der Darstellerwechsel?
Netflix' beliebte Fantasy-Serie "The Witcher" ist mit Staffel vier zurück auf den Bildschirmen. Spätestens jetzt wird jeder Zuschauer und jede Zuschauerin der Serie nach den Romanen von Andrzej Sapkowski (77) erfahren, dass die Hauptfigur Geralt von Riva nicht mehr von Henry Cavill (42) gespielt wird, sondern fortan von Liam Hemsworth ("Die Tribute von Panem", 35). Abgesehen vom bedauerlichen Hauptdarstellerwechsel überzeugen die acht neuen Episoden der Netflix-Serie jedoch größtenteils.