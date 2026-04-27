RTL bringt eine neue Gameshow an den Start: In "Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens" sind die besten Schätzer gefragt. Das sind die Regeln.

Am 27. April starten drei Folgen von "Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens" (montags, 20:15 Uhr, RTL und vorab auf RTL+). Die neue Gameshow mit Ralf Schmitz (51) verbindet laut dem Kölner Privatsender "Spiel, Spannung und Comedy auf besondere Weise". Die zentrale Frage lautet: Ist "Die Weisheit der Vielen" stärker als die des Einzelnen? Das Konzept basiert auf dem BBC-Format "Wisdom of the Crowd".

Der Spielablauf In der Show tritt jeweils ein Einzelner gegen das aus 200 Menschen bestehende Studiopublikum an. Schafft es ein Kandidat, bei einer Schätzfrage näher an der richtigen Antwort zu liegen als die Mehrheit des Publikums, gewinnt er 10.000 Euro. Dafür hat er vier Versuche. Wenn es nicht gelingt, die Gruppe zu schlagen, wächst der sogenannte Jackpot der Vielen. Im Finale wechselt dann der beste Schätzer aus dem Publikum auf den Einzelplatz und tritt selbst gegen die Masse an.

Die Fragen

Die Fragen, mit denen die Einzelkandidaten und das Publikum konfrontiert werden, sind alltagsnah und kurios zugleich: Wie viele Minuten am Tag tragen die Deutschen durchschnittlich eine Jogginghose? Wie viel Prozent der Deutschen neigen beim Küssen ihren Kopf nach rechts? Wie viele Klopapierrollen verbrauchen die Deutschen pro Kopf im Jahr? Bei der Beantwortung hilft kein präzises Wissen, laut Sender sind vielmehr "Bauchgefühl, Mut zur Entscheidung und schnelle Reaktionen" gefragt.

Der Moderator

Getragen wird das Format wesentlich von Ralf Schmitz, der hier seine größte Stärke ausspielt, wie RTL erklärt. "Mit Spontaneität, Tempo und ausgeprägter Improvisationslust prägt er den unverwechselbaren Ton der Show." Der Komiker, Moderator und Schauspieler bringt reichlich TV-Erfahrung mit. Bekannt wurde er durch Sendungen wie "Schillerstraße" und "Die Dreisten Drei" und Filmen wie "7 Zwerge - Männer allein im Wald". An der Show "LOL: Last One Laughing" nahm er bereits mehrfach teil. Außerdem moderierte er die Kuppelshows "Take Me Out" und "Rate my Date". Von seiner neuen Sendung schwärmt er als "spannendstes Besser-Schätz-Quiz aller Zeiten". Es sei die "perfekte Show für alle Schätz-Kekse". Dann wirbt er noch mit Wortwitz: "Also angucken - das würde ich sehr zu schätzen wissen!"