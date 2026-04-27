RTL bringt eine neue Gameshow an den Start: In "Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens" sind die besten Schätzer gefragt. Das sind die Regeln.
Am 27. April starten drei Folgen von "Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens" (montags, 20:15 Uhr, RTL und vorab auf RTL+). Die neue Gameshow mit Ralf Schmitz (51) verbindet laut dem Kölner Privatsender "Spiel, Spannung und Comedy auf besondere Weise". Die zentrale Frage lautet: Ist "Die Weisheit der Vielen" stärker als die des Einzelnen? Das Konzept basiert auf dem BBC-Format "Wisdom of the Crowd".