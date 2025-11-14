Start am 25. November: Neue Stände und Künstler beim Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen

Esslingen wird ab dem 25. November zum mittelalterlichen Wunderland. Der Markt lockt mit neuen Ständen und einem bunten Programm. Was erwartet die Besucher?
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am 25. November öffnet wieder der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt, der die Esslinger Innenstadt in ein vorweihnachtliches Wunderland verwandeln soll und sich seit Jahren zum Besuchermagnet Nummer eins in der ehemals Freien Reichsstadt entwickelt hat. Auch in diesem Jahr erwarten Michael Metzler und sein Team der Esslingen Markt und Event GmbH (EME) wieder rund eine Million Gäste.