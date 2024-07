Start am 24. Juli: Deadpool & Wolverine: Rettet dieser Film das Marvel-Universum?

1 Neu im MCU: Ryan Reynolds (l.) als Deadpool und der legendäre Hugh Jackman als Wolverine. Foto: Jay Maidment/20th Century Studios/Marvel

Wohl kaum ein Marvel-Werk ist in den vergangenen Jahren mit größeren Erwartungen an den Start gegangen als "Deadpool & Wolverine". Lohnt sich das MCU-Debüt von Hugh Jackman und Ryan Reynolds?











Link kopiert



Zuletzt schien es, als würde den Marvel Studios kaum noch etwas gelingen. Das große Marvel Cinematic Universe, die nach reinen Einspielergebnissen erfolgreichste Filmreihe der bisherigen Kinogeschichte, geriet zunehmend ins Straucheln. Veröffentlichungen wie "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" und "The Marvels" auf der Filmseite oder Superhelden-Serien wie "Secret Invasion" und "Echo" auf dem Streamingdienst Disney+ sorgten für Enttäuschung und Ernüchterung unter den zuvor euphorisierten Superhelden-Fans. Die Befürchtung entstand, dass das MCU in absehbarer Zeit vor dem Aus stehen könnte.