Der Countdown läuft: Am 23. Januar 2026 schickt RTL wieder zwölf mehr oder weniger prominente Gesichter in den australischen Busch. Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verspricht unter dem Motto "TV-Marathon des Jahres" 17 Tage voller Ekel-Prüfungen, Tränen und Triumphe. Jetzt stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest - und die Mischung hat es in sich.