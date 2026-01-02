Der Sender hat die Katze aus dem Sack gelassen: Zwölf Promis kämpfen ab dem 23. Januar im australischen Busch um die begehrte Dschungelkrone. Mit dabei sind unter anderem Gil Ofarim, Simone Ballack und Hardy Krüger. Das Motto der 19. Staffel: TV-Marathon des Jahres.

Der Countdown läuft: Am 23. Januar 2026 schickt RTL wieder zwölf mehr oder weniger prominente Gesichter in den australischen Busch. Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verspricht unter dem Motto "TV-Marathon des Jahres" 17 Tage voller Ekel-Prüfungen, Tränen und Triumphe. Jetzt stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest - und die Mischung hat es in sich.

Allen voran sorgt ein Name für Gesprächsstoff: Musiker Gil Ofarim wagt den Gang ins Camp. Der 43-Jährige, der zuletzt vor allem durch seinen Gerichtsprozess Schlagzeilen machte, will sich offenbar von einer anderen Seite zeigen. Ebenfalls dabei: Simone Ballack (49), Ex-Frau von Fußball-Legende Michael Ballack. Die Unternehmerin dürfte für so manch persönlichen Einblick sorgen.

Schauspieler und Reality-Veteranen

Wie der Sender am Freitagmorgen weiter bekanntgab, stellen sich insgesamt gleich mehrere Schauspieler dem Abenteuer. Stephen Dürr (51), einst ebenfalls bei "GZSZ" zu sehen, und Hardy Krüger (57) sowie Nicole Belstler-Boettcher (62), vielen noch als Sandra Maiwald aus der "Lindenstraße" bekannt, mischt mit. Dass Mirja du Mont (49), bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", das TV-Studio gegen die Hängematte unterm Sternenzelt tauscht, war bereits bekannt.

Die Reality-Fraktion ist ebenfalls wie gewohnt stark vertreten. Umut Tekin (28), der durch "Temptation Island" bekannt wurde, bringt Drama-Erfahrung mit. Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) kennt das Publikum aus diversen Kuppelformaten - sie verbindet zudem ein handfester Fremdgehskandal. Außerdem ist Ariel (22) dabei - ein weiterer Reality-Star, der sich nun im Dschungel beweisen will.

Von der Singlebörse in den Busch

TV-Bauer Patrick Romer (30), der bei "Bauer sucht Frau" nach der großen Liebe suchte, hofft nun auf die große Krone. Und Hubert Fella (57)? Der Mann ist eine Legende unter Produkttestern und dürfte mit seiner bodenständigen Art für Unterhaltung sorgen.

Moderiert wird das Spektakel erneut von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42). Für medizinische Notfälle steht wie immer Dr. Bob bereit - der heimliche Star jeder Staffel. Ab dem 23. Januar läuft die Show täglich zur Primetime auf RTL. Wer nicht warten kann, findet auf RTL+ bereits vergangene Staffeln zum Streamen.