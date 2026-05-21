Start am 22. Mai: Walderlebnispfad kommt in den Vaihinger Stadtwald

Einen Monat lang sind Klein und Groß eingeladen, bei Enzweihingen (Kreis Ludwigsburg) gemeinsam zwölf Stationen zu entdecken.

Wusel Waldmaus ist wieder unterwegs: Nachdem der mobile Walderlebnispfad des Fachbereichs Wald des Landratsamts Ludwigsburg seit 2021 in zahlreichen Kommunen im Kreis Station gemacht hat, kehrt Wusel zu seinen Wurzeln zurück: Vom 22. Mai bis 23. Juni lädt der beliebte Walderlebnispfad laut Landratsamt unter dem Motto „Wusels Waldolympiade“ in den Stadtwald Vaihingen ins Pulverdinger Holz bei Enzweihingen ein.

Mit seinen tierischen Freunden hat Wusel Spiele, Aufgaben und zwölf Stationen vorbereitet. Der rund zwei Kilometer lange Rundweg führt durch verschiedene Bereiche des Waldes und verbindet Bewegung, Abenteuer und Naturerlebnis. Startpunkt ist der Waldparkplatz Pulverdinger Holz.

Spielerische Umweltbildung

„Mit dem Wuselpfad möchten wir Familien die Möglichkeit geben, den Wald gemeinsam und mit allen Sinnen zu erleben“, erklärt Florian Elsässer vom Landratsamt. „Die Waldolympiade verbindet spielerische Umweltbildung mit Bewegung und macht den Wald als spannenden Erlebnisraum erfahrbar.“

Der Wuselpfad richtet sich besonders an Kinder ab vier Jahren. Der Weg ist nicht durchgängig kinderwagentauglich. An einzelnen Stellen muss der Kinderwagen gegebenenfalls kurz am Wegesrand abgestellt oder eine alternative Wegführung genutzt werden.