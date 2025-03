Start am 20. März: Von Bridgerton-Machern: Was kann die Netflix-Serie The Residence?

Krimi-Fans aufgepasst: Am 20. März startet auf Netflix die neue Serie der "Bridgerton"-Produzenten. Perfektes Binge-Watching-Material für alle, die "Knives Out - Mord ist Familiensache" und "Only Murders in the Building" lieben.

Endlich wieder Serien-Futter für alle Krimi-Fans auf Netflix: Am 20. März startet auf dem Streamingdienst die neue Serie "The Residence", die bereits vor dem Start von zahlreichen Kritikern als unterhaltsame und humorvolle Unterhaltung gelobt wurde. Produziert wurde die achtteilige Krimi-Komödie von Shondaland, der Produktionsfirma, die auch hinter jüngeren Erfolgen wie "Bridgerton" und "Scandal" oder Kult-Serien wie "Grey's Anatomy" steckt.

Hat das Produzententeam bestehend aus Paul William Davies, Shonda Rhimes und Betsy Beers den nächsten Netflix-Serienhit in petto? Das muss man zum Start wissen:

Die Krimi-Serie basiert auf dem Buch "The Residence: Inside the Private World of the White House" von Autorin Kate Andersen Brower. Daher lässt sich auch schon erahnen, wo die Serie spielt: Ort des Geschehens ist das Weiße Haus in Washington. Alles beginnt mit einem Mord während eines Staatsbanketts, bei dem der Chief Usher A.B. Wynter - gespielt von Giancarlo Esposito (66) - in den Privaträumen des Präsidenten tot aufgefunden wird.

Darum geht es in "The Residence"

Die exzentrische Detektivin Cordelia Cupp, gespielt von Uzo Aduba (44), übernimmt die Ermittlungen und sieht sich einer großen Herausforderung gegenüber: Es gibt zwar nur eine Leiche, dafür aber 132 Zimmer und 157 Verdächtige. Niemand im Gebäude ist über jeden Verdacht erhaben und alle - vom Pressesprecher bis zum Patissier, von den Wachen bis hin zu den Gärtnern - verraten offenbar weniger als sie wissen. Zu den Verdächtigen gehören unter anderem ein Platzanweiser, ein Butler sowie ein Küchenchef.

Perfekt für alle "Knives Out"-Fans

Die Serie ist eine unterhaltsame Mischung aus Krimi, Komödie und klassischem Whodunit, angesiedelt in der glamourösen, aber geheimnisvollen Welt des Weißen Hauses. "The Resicence" überzeugt mit einer spannenden Handlung, skurrilen Charakteren und einem hochkarätig amüsanten Cast rund um Uzo Aduba. Fans von "Knives Out" und "Only Murders in the Building" kommen dabei voll auf ihre Kosten.