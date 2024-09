Start am 2. September: Das ändert sich bei Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche

"Wer wird Millionär?" geht einmal mehr in seine "3-Millionen-Euro-Woche". In dem Special mit der Chance auf den ganz großen Sieg wird es dieses Mal eine Neuerung geben.

Günther Jauch (68) lädt wieder zur "3-Millionen-Euro-Woche" der beliebten Quizshow "Wer wird Millionär??" (20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+), die an diesem Montag (2. September) startet. Es ist die sechste Ausgabe des Spezials, das auch die rund dreimonatige Sommerpause von "Wer wird Millionär?" beendet. An drei aufeinanderfolgenden Abenden haben Kandidatinnen und Kandidaten die Chance, sich bis ins Finale am Donnerstag (5. September) zu spielen.

Kandidatenfeld zu drei Themen aufgeteilt

In jeder Sendung spielen die Kandidatinnen und Kandidaten um den Millionengewinn. Sie können sich für die Risiko- oder Sicherheitsvariante entscheiden. Erreichen sie mindestens die 16.000 Euro und sind ihnen diese sicher, erhalten sie ein Ticket fürs Finale, in dem die Chance auf drei Millionen Euro winkt. Die Vorrunden werden am 2., 3. und 4. September stattfinden und sind dieses Mal erstmals in Themenbereiche unterteilt.

Am ersten Abend werden nur "Klugscheißer" auf dem Ratestuhl Platz nehmen. Danach folgen die "Generationen U30 und Ü80" und am letzten Vorrundenabend bekommen Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal eine "Letzte Chance". Was sich genau dahinter verbirgt, ist noch nicht bekannt. In den Vorrunden sitzen jeden Tag sechs Kandidatinnen und Kandidaten im Panel.

Und wie kann der bisher größte Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" erspielt werden? Bisher unterbreitete Günther Jauch den Kandidaten im Finale ein Angebot: Verzichten sie auf einen Großteil ihres Gewinns aus der Vorrunde, können sie noch einmal spielen - die Gewinnsummen werden dabei verdreifacht. Die Kandidatinnen und Kandidaten können sich aber auch dagegen entscheiden und ihren vollen Gewinn behalten.

Jeder Kandidat oder jede Kandidatin hat automatisch vier Joker und eine Sicherheitsstufe bei Frage fünf (1.000 Euro). In der ersten Angebotsrunde wird lediglich Geld geboten. Als zweite Stufe werden bis zu drei zusätzliche Joker angeboten. Fortan ist jede Joker-Kombination erlaubt und für eine Frage dürfen so viele eingesetzt werden, wie nötig sind. Einzig und allein der 50:50-Joker darf nur einmal pro Frage benutzt werden.

Bisher konnte noch keiner die drei Millionen Euro in den Spezial-Ausgaben erspielen. Die "WWM"-Abende sind jeweils von 20:15 bis 00:00 Uhr zu sehen und werden durch ein 20-minütiges "RTL Direkt" um 22:15 Uhr unterbrochen.