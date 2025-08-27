Die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Emily in Paris" sind beendet. In einer Nachricht schwärmt Lily Collins von der besonderen Freundschaft zu Co-Star Ashley Park, die für sie zu einer echten "Schwesternschaft" geworden ist.
Die fünfte Staffel der Netflix-Serie "Emily in Paris" ist im Kasten. Auf Instagram feiert Hauptdarstellerin Lily Collins (36) den Drehschluss und ihre Freundschaft mit Co-Star Ashley Park (34). "Und damit ist eine weitere Staffel von @emilyinparis zu Ende gegangen", schreibt Collins, die Hauptfigur Emily Cooper verkörpert. "Ein Hoch auf fünf Staffeln voller Freundschaft, aus der echte Schwesternschaft gewachsen ist - Venedig, Paris, Rom, überall ist mein Zuhause, wenn du an meiner Seite bist", richtet sie ihre Worte an Park. Auch der gesamten "Emily-Familie" dankt sie und betont, wie stolz sie auf die gemeinsame Arbeit sei. Zum Schluss verabschiedet sie sich mit einem Hinweis auf den Starttermin: "Arrivederci bis zum 18. Dezember."