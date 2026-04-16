Bereit für eine weitere Runde "Beef"? Am 16. April startet die zweite Staffel der mehrfach ausgezeichneten Netflix-Serie - und dieses Mal bekriegen sich darin sogar doppelt so viele Hollywoodstars.
Eine Lappalie im Straßenverkehr, die sich zu einem epochalen Kleinkrieg zweier Menschen aufbauscht, an dessen Ende es sogar Tote gibt: Die erste Staffel der Netflix-Serie "Beef" wartete vor ziemlich genau drei Jahren mit einer ebenso rasanten wie unterhaltsamen Geschichte über Rachegelüste und den drastischen Folgen für alle Beteiligten auf.