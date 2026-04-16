Bereit für eine weitere Runde "Beef"? Am 16. April startet die zweite Staffel der mehrfach ausgezeichneten Netflix-Serie - und dieses Mal bekriegen sich darin sogar doppelt so viele Hollywoodstars.

Eine Lappalie im Straßenverkehr, die sich zu einem epochalen Kleinkrieg zweier Menschen aufbauscht, an dessen Ende es sogar Tote gibt: Die erste Staffel der Netflix-Serie "Beef" wartete vor ziemlich genau drei Jahren mit einer ebenso rasanten wie unterhaltsamen Geschichte über Rachegelüste und den drastischen Folgen für alle Beteiligten auf.

In den ersten zehn Episoden waren es Steven Yeun (42) als finanziell strauchelnder Handwerker Danny Cho und Ali Wong (43) als erfolgreiche Unternehmerin Amy Lau, die sich sehenswert an die Gurgel gingen. In der Tat so sehenswert, dass acht Emmys und drei Golden Globes für "Beef" heraussprangen. Da wundert es regelrecht, dass man sich mit einer zweiten Staffel bis jetzt Zeit gelassen hat. Ab 16. April gibt es aber endlich zwischen einer neuen Riege an namhaften Stars schwarzhumorigen Beef.

Darum dreht sich Staffel zwei

Im Mittelpunkt der Handlung steht diesmal ein Gen-Z-Pärchen (bestehend aus Charles Melton und Cailee Spaeny), das einen besorgniserregenden Streit seiner Chefs ("Star Wars"-Star Oscar Isaac und die unter anderem aus "Drive" bekannte Carey Mulligan) miterlebt. In der Folge werden die frisch Verlobten, beide einfache Angestellte in einem Country Club, in die sich auflösende Ehe verwickelt. "Es folgt ein Taktieren aus Gefälligkeiten und Druck im Country-Club-Milieu einer koreanischen Milliardärin", gibt Netflix vorab zu den neuen Episoden bekannt.

Schon im vergangenen November berichtete Hauptdarstellerin Spaeny dem US-Magazin "Deadline", dass die zweite Staffel von "Beef" genauso "verrückt wie die erste" ausfallen wird. Sie fügte hinzu: "Dieses Mal ist besonders, dass es sich um einen Konflikt zwischen Paaren aus verschiedenen Generationen dreht."

Auch die Darsteller der Nebenfiguren der neuen "Beef"-Staffel sorgen für Begeisterung. Die koreanische Oscarpreisträgerin Yoon Yeo-jeong, bekannt aus "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen", stößt auf Song Kang-ho, den Hauptdarsteller aus "Parasite".