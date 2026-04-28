Mit "The Hunt" startet am 12. Mai eine neue Reality-Competition auf ProSieben und Joyn. Wie die Show funktioniert - und welche bekannten TV-Gesichter das Abenteuer wagen.
ProSieben bringt eine neue Reality-Show an den Start. In "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute" stellen sich zunächst acht Realitystars der Herausforderung einer Jagd durch einen bulgarischen Wald. Im Laufe der Show stoßen dann noch zwei Nachrücker hinzu. Am Dienstag hat der Sender die Details zur Competition-Show bekannt gegeben.