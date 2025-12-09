Stolze 180 Millionen Mal wurde die Vorlagenbuchreihe gekauft. Jetzt erscheint die zweite Staffel der Serienadaption "Percy Jackson: Die Serie". Darauf können sich Fans freuen.
Vor zwei Jahren sorgte die Young-Adult-Fantasyserie "Percy Jackson: Die Serie" für Euphorie bei den Fans. Nach zwei eher gemischt aufgenommenen "Percy Jackson"-Kinofilmen mit Logan Lerman (33) in der Titelrolle gefiel den Zuschauern die neue, werkgetreuere Adaption der Fantasyromane von Autor Rick Riordan (61), der auch direkt an der Serie von Disney+ als Serienschöpfer beteiligt ist.