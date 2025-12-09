Stolze 180 Millionen Mal wurde die Vorlagenbuchreihe gekauft. Jetzt erscheint die zweite Staffel der Serienadaption "Percy Jackson: Die Serie". Darauf können sich Fans freuen.

Vor zwei Jahren sorgte die Young-Adult-Fantasyserie "Percy Jackson: Die Serie" für Euphorie bei den Fans. Nach zwei eher gemischt aufgenommenen "Percy Jackson"-Kinofilmen mit Logan Lerman (33) in der Titelrolle gefiel den Zuschauern die neue, werkgetreuere Adaption der Fantasyromane von Autor Rick Riordan (61), der auch direkt an der Serie von Disney+ als Serienschöpfer beteiligt ist.

Am 10. Dezember erscheint jetzt die mit Spannung erwartete zweite Staffel auf Disney+ und bietet einmal mehr ein actionreiches Abenteuer voller Freundschaft, brandgefährlicher Widersacher und mythologischer Figuren.

Darum geht es in der zweiten Staffel von "Percy Jackson: Die Serie"

Für die neuen Folgen dient Rick Riordans Buch "Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen" als Vorlage. Hauptfigur Percy (Walker Scobell, 16) begibt sich darin unter anderem auf das sagenumwobene Meer der Ungeheuer. Denn sein bester Freund Grover (Aryan Simhadri, 19) ist verschwunden und er muss das legendäre Goldene Vlies finden, sonst ist Camp Half-Blood verloren.

Gemeinsam mit Annabeth (Leah Jeffries, 16), Clarisse (Dior Goodjohn, 19) und seinem neu gefundenen Zyklopen-Halbbruder Tyson (Daniel Diemer, 29) stellt sich Percy gegen Luke und den Titanen Kronos, um nicht nur das Camp, sondern auch den Olymp selbst vor Unheil zu bewahren.

Deswegen ist die Rückkehr von Percy Jackson sehenswert

Schon Staffel eins von "Percy Jackson: Die Serie" begeisterte Publikum und Kritiker mit ihrer fantasievollen Welt voller göttlicher und übernatürlicher Wesen, die der griechischen Mythologie entspringen. Die actiongeladene Geschichte sowie die Hauptfigur, die Schritt für Schritt erkennt, wer sie in Wirklichkeit ist und welche Kräfte in ihr schlummern, konnten zum Serienstart ebenfalls voll überzeugen. In Staffel zwei weiß Percy Jackson nun zwar, dass sein Vater der Meeresgott Poseidon (Toby Stephens, 56) ist. Doch die Gefahren, Herausforderungen und bedrohlichen Widersacher werden dadurch keinesfalls geringer.

Wie schon in der Serienpremiere kann Percy dabei auf seine guten Freunde und Freundinnen wie etwa Annabeth zählen, eine taffe Tochter der Göttin Athene (Andra Day, 40) - und entdeckt in dem Zyklopen Tyson sogar einen Verwandten. Somit erzählt "Percy Jackson: Die Serie" einmal mehr eine Geschichte darüber, wie Außenseiter zueinander finden und gemeinsam stärker sind.

Neu zum Cast stoßen für Staffel zwei unter anderem Rosemarie DeWitt ("Untamed", 54) und Courtney B. Vance ("Grotesquerie", 65), der die Rolle von Göttervater Zeus vom tragisch mit nur 60 Jahren verstorbenen Lance Reddick (1962-2023) übernimmt. Eine dritte Staffel ist auch bereits bestätigt; die beliebte Fantasy-Serie wird also weitergehen.