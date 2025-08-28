Als der originale "Harry Potter"-Regisseur Chris Columbus Bilder des HBO-Remakes zu Gesicht bekommen hat, fragte er sich: "Was soll das? Es ist mehr vom Gleichen."
Rund zwei Jahre vor dem voraussichtlichen Start der neuen "Harry Potter"-Serie hat sich Filmemacher Chris Columbus (66), der die Werke J. K. Rowlings (60) einst erstmalig auf die Kinoleinwand brachte, kritisch über das HBO-Projekt geäußert. Die sieben "Harry Potter"-Romane sollen bekanntermaßen zu einer Serie werden, die in sieben Staffeln die Geschichte aus der Filmreihe noch einmal erzählt - dieses Mal allerdings ein wenig ausführlicher. Doch schon vor dem Serienstart zweifelt Regisseur Columbus an der Neu-Adaption.