Stars: Zu viel Leben für nur ein Buch: Chers Memoiren auf Deutsch

Musik von Jeff Goldblum und Take That Alles Wissenswerte zur BAFTA-Verleihung am Sonntag

Die BAFTA-Verleihung am Sonntag verspricht glamouröse Gäste und eine unterhaltsame Show. Auf der Bühne der britischen Oscars werden Take That und Jeff Goldblum stehen und für musikalische Unterhaltung sorgen.