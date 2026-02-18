Hudson Williams und Connor Storrie wurden durch "Heated Rivalry" über Nacht zu Stars. Jetzt folgen neue Projekte: Williams dreht die Dramaserie "Yaga", Storrie soll sich eine Rolle in "Peaked" mit Emma Mackey und Laura Dern gesichert haben. Ihre gemeinsame Serie geht 2026 in die zweite Runde.
Die Eishockey-Romanze "Heated Rivalry" hat das Internet im Sturm erobert und die beiden Hauptdarsteller Hudson Williams (25) und Connor Storrie (25) praktisch über Nacht in die A-Liga der Newcomer katapultiert. Während Fans sehnsüchtig auf die bereits bestätigte zweite Staffel warten, ist nun klar: Die Karrieren der beiden nehmen auch abseits der Eisfläche massiv Fahrt auf.