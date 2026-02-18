Hudson Williams und Connor Storrie wurden durch "Heated Rivalry" über Nacht zu Stars. Jetzt folgen neue Projekte: Williams dreht die Dramaserie "Yaga", Storrie soll sich eine Rolle in "Peaked" mit Emma Mackey und Laura Dern gesichert haben. Ihre gemeinsame Serie geht 2026 in die zweite Runde.

Die Eishockey-Romanze "Heated Rivalry" hat das Internet im Sturm erobert und die beiden Hauptdarsteller Hudson Williams (25) und Connor Storrie (25) praktisch über Nacht in die A-Liga der Newcomer katapultiert. Während Fans sehnsüchtig auf die bereits bestätigte zweite Staffel warten, ist nun klar: Die Karrieren der beiden nehmen auch abseits der Eisfläche massiv Fahrt auf.

Hudson Williams bleibt Streamer Crave treu Hudson Williams, der in der Serie als Shane Hollander überzeugt, bleibt seinem Heimatsender, dem kanadischen Streamer Crave, verbunden. Er hat laut "Variety" eine Hauptrolle in der kommenden Dramaserie "Yaga" unterschrieben.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Kat Sandler und verbindet moderne Krimi-Elemente mit slawischer Folklore. Williams übernimmt die Rolle des Henry Park, dem jungen Erben eines mächtigen Fischerei-Imperiums, dessen mysteriöses Verschwinden die Handlung in Gang setzt. Dabei befindet er sich in prominenter Gesellschaft: Neben ihm sind "Matrix"-Star Carrie-Anne Moss, "Schitt's Creek"-Darsteller und Clark Backo zu sehen.

Bevor "Yaga" erscheint, wird Hudson zudem in der Netflix-Serie "The Altruists" zu sehen sein, die er bereits im letzten Jahr abgedreht hat.

Connor Storrie erobert die große Leinwand

Auch für Connor Storrie, der als Ilya Rozanov zum Fan-Liebling wurde, steht der nächste große Schritt an - und zwar im Kino. Berichten von "Deadline" zufolge befindet sich der Schauspieler in Verhandlungen für eine Rolle in der A24-Komödie "Peaked".

Der Film wird von Molly Gordon ("The Bear") inszeniert, die auch gemeinsam mit "Saturday Night Live"-Autorin Allie Levitan das Drehbuch verfasst hat. Die Story verspricht eine ordentliche Portion schwarzen Humor: Zwei Frauen kehren zu ihrem zehnjährigen Klassentreffen zurück, um die "Glanzzeiten" ihrer Highschool-Ära wieder aufleben zu lassen - sehr zum Leidwesen derer, die sie damals schikaniert haben. Bereits zum Cast gehören "Sex Education"-Star Emma Mackey, Schauspielerin Laura Dern und "Bridgerton"-Star Simone Ashley. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat beginnen.

Während sich beide Schauspieler neuen Herausforderungen stellen, bleibt ihr gemeinsames Projekt Priorität: Die Produktion der zweiten Staffel von "Heated Rivalry" soll im Sommer 2026 starten. Bis dahin können sich Fans darauf freuen, Connor Storrie am 28. Februar als Host bei "Saturday Night Live" zu erleben.