Stars und Sternchen im Landkreis Ludwigsburg: Ross Antony und Paul Reeves kreieren Weine mit der Kellerei in Rosswag

Ross und Paul heißen die beiden neuen Weine der Lembergerland Kellerei in Rosswag (Kreis Ludwigsburg). Die Paten sind Schlagerstar Ross Antony und sein Ehemann, der Opernsänger Paul Reeves. Wie die beiden auf den Wein kamen und was sie am Sonntag in Rosswag vorhaben.

Sie sind Vollblutmusiker und Hobby-Vinologen, außerdem offenbar ausgesprochene Genussmenschen: Ross Antony und sein Ehemann Paul Reeves. Wem es beim Wandern im Enztal schon einmal so vorkam, als ob er die beiden Promis gesehen hat, lag richtig. Denn dort sind der Schlagerstar und der Opernsänger gerne unterwegs und genießen die Landschaft.

„Wir lieben das Enztal und wir lieben Wein“, sagt Ross Antony, der als Entertainer, TV-Moderator, Schauspieler und Buchautor bekannt ist. Christian Kaiser, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Lembergerland Kellerei in Rosswag, hatte mitbekommen, dass die beiden immer mal wieder in der Gegend sind. „Ross und Rosswag – das war so naheliegend“, sagt er. Deshalb kontaktierte er das Paar vor etwa eineinhalb Jahren einfach mal.

Ross Antony und Paul Reeves zusammen mit Christian Kaiser, dem Geschäftsführer der Lembergerland Kellerei Rosswag. Foto: Julian Fischer

Und prompt kamen Ross Antony und Paul Reeves nicht nur im Enztal, sonder auch in der Vinothek einfach mal vorbei. Man saß zusammen, trank ein paar Gläser Wein und plauderte. Dabei entstand die Idee mit der neuen Weinlinie. Diese haben die Musiker tatkräftig mitgestaltet.

Bei mehreren Besuchen in Rosswag haben der Schlagerstar und der Opernsänger ein Mini-Praktikum in Sachen Weinbau bekommen, waren mehrmals im Wengert und im Weinkeller, und haben sogar Ende August zwei Stündchen bei der Vorlese mitgeholfen.

Lemberger „Paul“ und Weißburgunder „Ross“

Das Hauptaugenmerk lag bei der Cuvéetierung, also der Zusammenfügung der verschiedenen Grundweine zum Endprodukt. Ziel war es, zwei Weine zu schaffen, die den Charakterzügen der beiden Namensgeber möglichst nahe kämen. Mit dem 2023 Lemberger trocken „Paul“ entstand ein fruchtig-würziges Kraftpaket, aus handgelesenen Trauben und im Eichenfass gereift. „Dieser Wein passt perfekt zu einem schönen Abend mit Freunden“, sagt Paul Reeves.

Quasi das Gegenstück für Weißweinfreunde ist der 2023 Weißburgunder trocken „Ross“. Bei diesem Wein trifft die saftige Süße von Birnen und Marillen auf die Leichtigkeit von frischen Äpfeln. „Um diesen Wein zu lieben, muss man kein Experte sein“, sagt Ross Antony. Und lacht: „Und das ist gut so, denn wir beide sind das auch nicht.“ Auf den Etiketten sind die Silhouetten der beiden Protagonisten. Stellt man die beiden Weinflaschen nebeneinander, sehen sich die beiden Musiker an und es ergibt sich der Schriftzug „Ross & Paul“.

Verkaufsstart der neuen Weine der Lembergerland Kellerei ist Sonntag, 13. Oktober. An diesem Tag reisen Ross Antony und Paul Reeves einmal mehr von ihrer Heimat nahe Köln ins beschauliche Enztal. In der Vinothek der Lembergerland Kellerei in Rosswag gibt es von 16 Uhr an ein Event mit Musik und Signierstunde. Tickets unter www.lembergerland.de.