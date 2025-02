Stars im Anzug-Fieber: Tailored for You: Das steckt hinter dem Dresscode der Met Gala 2025

"Tailored for You": Das steckt hinter dem Dresscode der Met Gala 2025

1 Die Met Gala 2025 wartet mit Superstars wie Schauspielerin Regina King und Regisseur Spike Lee (r.) sowie Musiker Usher auf. Foto: [M] ddp/Los Angeles Times / Polaris / dd Jay L. Clendenin / ddp/UPI/laif

Der Dresscode der Met Gala 2025 ist bekannt gegeben worden: "Tailored for You". Erstmals seit über 20 Jahren widmet sich die Veranstaltung ausschließlich der Herrenmode. Mit dabei sind zahlreiche Superstars wie Regina King, Spike Lee und Usher.











"Anzug anziehen!" - so lautet der unmissverständliche Aufruf des Metropolitan Museum of Art an seine prominenten Gäste für die Met Gala 2025. Das renommierte Museum in New York City gab nun den Dresscode für seine alljährliche, glamouröse Modegala im Mai bekannt: "Tailored for You" heißt das Motto, das ganz im Zeichen der Herrenmode steht, wie auch im Clip auf Instagram erklärt wird.