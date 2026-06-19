Stars feiern NBA-Triumph: Timothée Chalamet bei Knicks-Parade

Ganz New York ist am Donnerstag zur NBA-Meisterparade der Knicks auf die Straße gegangen. Auch zahlreiche Stars wie Timothée Chalamet und Ben Stiller feierten den Titelgewinn ausgelassen mit.
Zahlreiche Stars haben am Donnerstag den NBA-Titel der New York Knicks bei einer großen Parade gefeiert. Unter den Gästen war auch Timothée Chalamet, der sich in den Teamfarben und mit Sonnenbrille gut gelaunt zeigte und die Menge mit Sprechchören anheizte. Ben Stiller fuhr gemeinsam mit Ehefrau Christine Taylor auf einem der Festwagen durch Manhattan, während Regisseur Spike Lee seinem Team ebenfalls zujubelte.