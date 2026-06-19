Stars feiern NBA-Triumph: Timothée Chalamet bei Knicks-Parade

Ganz New York ist am Donnerstag zur NBA-Meisterparade der Knicks auf die Straße gegangen. Auch zahlreiche Stars wie Timothée Chalamet und Ben Stiller feierten den Titelgewinn ausgelassen mit.

Zahlreiche Stars haben am Donnerstag den NBA-Titel der New York Knicks bei einer großen Parade gefeiert. Unter den Gästen war auch Timothée Chalamet, der sich in den Teamfarben und mit Sonnenbrille gut gelaunt zeigte und die Menge mit Sprechchören anheizte. Ben Stiller fuhr gemeinsam mit Ehefrau Christine Taylor auf einem der Festwagen durch Manhattan, während Regisseur Spike Lee seinem Team ebenfalls zujubelte.

Auch Fernsehköchin Martha Stewart, "Sopranos"-Star Steve Schirripa, Schauspielerin Mariska Hargitay und Komiker Tracy Morgan waren vor Ort - jeweils in unterschiedlichstem Knicks-Merchandise. "One Battle After Another"-Star Teyana Taylor gesellte sich zu Rapper Fat Joe und Rapperin Remy Ma und fiel mit ihren auffälligen orangefarbenen Haaren auf. Einige der prominenten Auftritte hielt das Team in einem Instagram-Clip fest.

Teyana Taylor griff bei der Parade sogar zum Mikrofon und performte ihren Song "Rose in Harlem", wie "Variety" berichtet. Sängerin Mary J. Blige gab ihren Titel "Real Love" zum Besten. Mitglieder des Wu-Tang Clan sangen passenderweise "Triumph". Abgerundet wurde die Feier von Alicia Keys, die zunächst Billy Joels "New York State of Mind" anstimmte und anschließend zu ihrem und Jay-Zs Lied "Empire State of Mind" überleitete.

Auch diese Promis sind Knicks-Fans

Für die Knicks ist es der erste Titelerfolg seit 53 Jahren. Wenige Tage nach dem finalen Spiel kündigte Ben Stiller im Podcast "The Roommates Show" an, eine mehrteilige Dokumentation über das Team zu drehen, die er gemeinsam mit A24 für HBO entwickelt. Im Fokus stehen nicht nur der aktuelle Triumph, sondern auch alle Epochen der Franchise-Geschichte.

Die New York Knicks zählen zu den beliebtesten Teams unter den Promis. Auch Taylor Swift, Hailey Bieber, Michael J. Fox und Adam Sandler zeigten sich zuletzt bei einem Spiel der Finalserie.