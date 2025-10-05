TV-Urgestein und TV-Legende: Zum 75. Geburtstag von Paola Felix meldet sich Thomas Gottschalk mit einer charmanten Gratulation aus der Schweiz - inklusive gemeinsamen Erinnerungen an "Blue Bayou" und liebevollen Worten, die seine Fans feiern.
Mit seinem typischen Humor und Charme hat TV-Legende Thomas Gottschalk (75) einer früheren Kollegin und anderen TV-Legende, Paola Felix, zum 75. Geburtstag gratuliert. Ebendiesen feiert die Schweizerin am heutigen Sonntag (5. Oktober). Berühmt wurde sie zusammen mit Ehemann Kurt Felix (1941-2012) als Moderationsduo der Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?" (seit 1980) von 1983 bis 1990.