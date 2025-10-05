TV-Urgestein und TV-Legende: Zum 75. Geburtstag von Paola Felix meldet sich Thomas Gottschalk mit einer charmanten Gratulation aus der Schweiz - inklusive gemeinsamen Erinnerungen an "Blue Bayou" und liebevollen Worten, die seine Fans feiern.

Mit seinem typischen Humor und Charme hat TV-Legende Thomas Gottschalk (75) einer früheren Kollegin und anderen TV-Legende, Paola Felix, zum 75. Geburtstag gratuliert. Ebendiesen feiert die Schweizerin am heutigen Sonntag (5. Oktober). Berühmt wurde sie zusammen mit Ehemann Kurt Felix (1941-2012) als Moderationsduo der Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?" (seit 1980) von 1983 bis 1990.

Thomas Gottschalk: "HAPPY BIRTHDAY, Du wirst zu Recht gefeiert!" Auf Instagram teilte der ehemalige "Wetten, dass..?"-Showmaster einen liebevollen Post aus der Schweiz, der bei Fans sofort nostalgische Erinnerungen weckte. "Liebe Paola, von den vielen Frauen, mit denen ich 'Blue Bayou' gesungen habe, kann ich mich nur an Dich erinnern. Willkommen in meiner Altersgruppe! HAPPY BIRTHDAY, Du wirst zu Recht gefeiert! Dein Thomas", schrieb Gottschalk unter ein gemeinsames Foto, das die beiden bei einer Veranstaltung zeigt. Mit ihrer Version "Blue Bayou" nahm Paola Felix als Sängerin 1978 am Eurovision Song Contest teil, der damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß.

Thomas Gottschalk und Paola Felix haben ihren Hit in der Jubiläumssendung "50 Jahre ZDF-Hitparade" gesungen, die 2021 ausgestrahlt wurde.

Paola Felix und Thomas Gottschalk verbindet eine jahrzehntelange TV-Geschichte. Beide unterhielten das Publikum in den 1980er Jahren mit ihren großen Samstagabendshows. Bis heute gilt Paola Felix, die seit dem Tod ihres Mannes weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen lebt, als eine der beliebtesten Moderatorinnen der deutschsprachigen Fernsehgeschichte.

Dass Gottschalk ihr öffentlich gratuliert, begeistert seine 144.000 Followerinnen und Follower. Sie bewundern Felix in der Kommentarspalte als "eine zauberhafte Frau, damals wie auch heute". "Paola hat nichts von Ihrer Ausstrahlung und Ihrer Bühnenpräsenz verloren. Eine wunderschöne Frau", ist ebenfalls unter dem Post zu lesen.

Geburtstag mit Familie und Freunden

Wie die gebürtige St. Gallerin ihren Geburtstag feiert, hatte sie laut "Zentralplus" in der Sendung "SRF Musikwelle Brunch" angedeutet: Zuerst komme die Familie, "ich habe auch noch ein paar Freunde zu einem Fest im privaten Rahmen eingeladen".