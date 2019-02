10 Ein bisschen älter geworden, aber immer noch unverkennbar: die Stars aus der Teenager-Kultserie „Beverly Hills 90210“. Von links: Jennie Garth, Brian Austin Green, Ian Ziering, Jason Priestly und Gabrielle Carteris. Foto: AP

Wer in den Neunzigerjahren ein Teenager war, ist kaum daran vorbei gekommen: die Kult-Serie „Beverly Hills 90210“ um die Zwillinge Brandon und Brenda und ihre coole Clique an der West Beverly High lief zehn Jahre lang im deutschen Fernsehen. Im Sommer sollen nun sechs neue Folgen kommen.

Los Angeles - Die Original-Stars der früheren TV-Kultserie „Beverly Hills, 90210“ wollen wieder vor die Kamera treten. Der US-Sender Fox gab Pläne für „90210“ bekannt. Der US-Sender Fox hat in den Sozialen Medien das Comeback der Hitserie verkündet. Auf Youtube, Instagram und Twitter gibt es für die Fans einen kurzen Vorschau-Clip zu sehen. Dazu heißt es: „Willkommen zuhause. 90210 kehrt diesen Sommer bei Fox zurück.“

Demnach sind die Original-Darsteller Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green und Tori Spelling dabei. Nur Shannen Doherty und Luke Perry fehlten, berichtete das Branchenblatt „Variety“.

Überspitzte Versionen der alten Serien-Charaktere

Die geplanten sechs Folgen sind allerdings keine Neuauflage der alten Hit-Serie aus den Neunzigern. Vielmehr sollen die Schauspieler überspitzte Versionen von sich selbst spielen, die knapp 20 Jahre nach Ende der Original-Soap aufeinandertreffen. „Es ist eigentlich kein Reboot, ich denke, dass jeder das Reboot gesehen hat“, sagte Tori Spelling laut „eonline.com“. Zudem wolle niemand „alte Versionen von uns selbst sehen“, ist sie sich sicher, „aber sie wollen uns unsere Figuren spielen sehen, also spielen alle überspitzte Versionen von sich selbst“, erklärte sie.

Umgesetzt wird es wie vermutet von den Produzenten Mike Chessler und Chris Alberghini. Die beiden hatten auch die Serie „90210“ verwirklicht – diese lief von 2008 bis 2013 und bildete nach „Melrose Place“ den zweiten Ableger von „Beverly Hills 90210“.

Tori Spelling hat es bereits ausgeplaudert

Ähnliches hatte Anfang Februar „Beverly Hills, 90210“-Star Tori Spelling schon ausgeplaudert. Die Szenen könnten fiktiv sein oder auch nicht, das müssten die Leute erraten, erklärte die Schauspielerin damals außerdem. Zudem gebe es mittendrin Szenen aus der ursprünglichen Show.

Die Original-Serie um eine Highschool-Clique in Südkalifornien lief in den USA von 1990 an zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. „90210“ wurde zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt. Produziert wurde sie von Tori Spellings Vater Aaron Spelling (1923-2006), einem der erfolgreichen TV-Produzenten in Hollywood.