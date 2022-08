So kann man Starlink Satelliten am Himmel sehen

8 Start einer Falcon-9-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX mit Dutzenden Starlink-Satelliten an Bord. Foto: SpaceX/CC BY NC 2/0

Ein kurioses Phänomen erstaunt derzeit immer wieder viele Menschen beim Blick zum Firmament. Über den Nachthimmel ziehen einige helle Pünktchen. Starlink! Wir erklären, was es damit auf sich hat und wo sie Starlink am besten sehen können.















Helle Lichter, aufgereiht wie an einer Perlen- oder Lichterkette, sind derzeit wieder am Abendhimmel über Deutschland zu sehen. Die ungewöhnliche Formation sorgt vielerorts für Irritationen, Erstaunen und Faszination. „Es sind eng hintereinander fliegende Satelliten“, heißt es seitens der europäischen Raumfahrtagentur Esa.

Die Satelliten gehören zum Starlink-Projekt des US-Unternehmens SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk. Mit 2453 Starlink-Satelliten im Erdorbit (Stand Mitte 2022) ist SpaceX der mit Abstand größte Satellitenbetreiber weltweit.

Die Satelliten sind nach dem Start relativ eng beieinander, sehr niedrig und deswegen sehr auffallend für gelegentliche Beobachter. Auch aufgrund des derzeit klaren Himmels seien sie momentan so gut sichtbar, heißt es von der Esa.

Am besten geeignet für die Beobachtung seien die ersten ein bis zwei Stunden nach Sonnenuntergang. Dann reflektiere die Oberfläche der Satelliten das restliche Sonnenlicht. Zu sehen sind die Flugkörper unter anderem auch über Berlin, Süddeutschland, Nordhessen und dem Rhein-Gebiet.

Auf diesen Webseiten und mit folgenden Apps erfahren Sie mehr über den Vorbeiflug der Starlink-Satelliten:

spacex.com

Auf dieser Webseite des US-Unternehmens SpaceX können Sie die laufenden Raketenstarts in den Orbit verfolgen. Der letzte Starlink-Start war am 19. August, der nächste ist für den 26. August geplant.

findstarlink.com

Über die Internetseite https://findstarlink.com/ ist abrufbar, wo und wann sich das Phänomen beobachten lässt. Auf einer Live-Karte kann man verfolgen, wo sich die verschiedenen Starlink-Satelliten-Kolonnen gerade befinden. Unter dem Menüpunkt „Find Starlink“ kann man das Land und die Stadt eingeben, in der ein Satellit sich gerade befindet.

Satellite-Tracker-App

Die kostenlose App (iOS/Android) Satellite Tracker zeigt Nutzern die Position vieler verschiedener Satelliten im Orbit und schickt eine Nachricht, wenn die favorisierten Satelliten über der eigenen Position vorüberfliegen. Um die Starlink-Satelliten zu verfolgen, muss man auf das Satellitensymbol klicken und nach den entsprechenden Satelliten suchen.

Star-Walk-2-App

Ähnlich wie Satelliten Tracker funktioniert auch Star Walk 2 Ads+ 2 (iOS/Android). Auch hier können Nutzer sich den Standort der Starlink-Satelliten am Nachthimmel über ihnen anzeigen lassen. Per Tipp auf das Satellitensymbol wählt man hier die Starlink-Satelliten aus, anschließend liefert die App Position und Flugbahn.

heavens-above.com

Die Seite heavens-above.com zeigt die Starlink-Satelliten nach den Startdaten an. Auf einer 3D-Darstellung kann man ihren Vorbeiflug nachverfolgen. Angezeigt werden zudem die Positionsdaten der Satelliten.

N2YO.com

Auf N2YO.com finden sich ebenfalls mehrere Möglichkeiten, Satelliten, wie jenen von Starlink, zu folgen. Hier kann man ausgewählte einzelne Satelliten verfolgen tracken – inklusive einer Zehn-Tage-Vorschau.

Die favorisierten Satelliten lassen sich zu einer Tracking-Liste hinzufügen. Man kann sich zum Beispiel Satelliten nach Herkunftsland anzeigen lassen. Es gibt auch HD-Livestreaming von der ISS zu bestaunen.

Weitere Websites, auf denen Sie die Positionen von Starlink-Satelliten verfolgen können sind:

https://satellitemap.space

https://starlink.sx

Infos zu Starlink-Satelliten

Satelliten

Die Satelliten befinden sich nicht – wie bei früheren Anbietern – in 36 000 Kilometern Höhe, sondern in nur in einer Entfernung zwischen 330 und 1325 Kilometer. Ziel des milliardenschweren Programms ist es, sowohl entlegene Gebiete als auch Ballungszentren mit schnellem und preiswertem Breitband-Internet zu versorgen. Dafür müssen Tausende Satelliten im Umlauf sein. Alle paar Wochen bringt eine SpaceX-Rakete bis zu 60 Starlink-Satelliten auf einen Schlag ins All.

Deutschland

Insgesamt bestehen bis zum Jahr 2027 befristete Genehmigungen für den Start von maximal 11 927 Satelliten sowie Anträge von SpaceX für nochmals bis zu 30 000 Satelliten. In Deutschland ist das auf „Starlink“ basierende Internet seit März 2021 verfügbar.

Kosten

Die Preise, die Starlink in Deutschland aufruft, sind recht hoch. So kostet die Spezialhardware 399 Euro. Die monatlichen Nutzungskosten für das Hochgeschwindigkeits-Breitbandinternet betragen 99 Euro. Die runde Starlink-Schüssel ist mit 30 Meter Kabel. Dieses Kabel ist ein sogenanntes Power-over-Ethernet-Kabel. Es überträgt Daten und den Strom zur Antenne. Im Gebäude schließt du dann einen mitgelieferten PoE-Adapter an das Stromnetz sowie ein Netzwerkkabel zum mitgelieferten Router an.