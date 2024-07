Starlink: Musk: Internetdienst in Krankenhaus in Gaza aktiv

Musk: Internetdienst in Krankenhaus in Gaza aktiv

1 Eine Monitorwand zeigt die Umlaufbahnen Tausender Starlink-Satelliten. Der Internetdienst ist laut Elon Musk nun in einem Krankenhaus in Gaza aktiv. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

Nach Kriegsbeginn wollte Israel den Einsatz von Musks Starlink im Gazastreifen verhindern. Nun nutzt ein Krankenhaus im abgeriegelten Küstenstreifen den Internetdienst.











Gaza/Austin - Der Satelliten-Internetdienst Starlink von Tech-Milliardär Elon Musk wird nun auch im umkämpften Gazastreifen eingesetzt. Der Dienst sei jetzt in einem Krankenhaus in Gaza aktiv, schrieb Musk auf seiner Plattform X. Unterstützt werde dies von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel. Der Internet-Dienst soll Videokonferenzen mit anderen medizinischen Einrichtungen sowie Ferndiagnosen in Echtzeit ermöglichen.