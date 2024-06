Für die EM-Spiele am Dienstag und Mittwoch droht im Westen und Osten Deutschlands die Gefahr von Unwettern. Für den Rest der Woche sind die Wetteraussichten nicht ganz so düster.

Sag keiner, er hätte es nicht gewusst! Die Meteorologen haben gewarnt: Das Wetter soll teilweise richtig schlecht werden mit starken Gewittern. Das gilt vor allem ab Dienstag für den Westen von Deutschland und später auch die Mitte. Auch am Mittwoch könnte es noch heftig regnen und Gewitter geben.

Das sind die EM-Spiele am Dienstag, 18. Juni

Türkei gegen Georgien um 18 Uhr in Dortmund

gegen um 18 Uhr in Dortmund Portugal gegen Tschechien um 21 Uhr in Leipzig

Türkische Fans fiebern dem Spiel gegen Georgien entgegen. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Das sind die Wetteraussichten für 18. und 19. Juni

Westen und Mitte Deutschlands: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Dienstag (18. Juni) schwere Unwetter, insbesondere im Westen und in der Mitte Deutschlands. Ab dem späten Vormittag sollen sich einzelne kräftige Gewitter entwickeln. Gegen Abend werden auch im Osten Unwetter erwartet. Örtlich muss mit größeren Hagelkörnern, starken Sturm- oder Orkanböen sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter gerechnet werden. Im Westen und in der Mitte sind laut den Meteorologen auch vereinzelte Tornados nicht ausgeschlossen.

Regenschirme werden in den nächsten Tagen besonders gefragt sein. Foto: dpa/Andreas Arnold

Norden Deutschlands: Zwar ist der Norden nicht von den Gewittern betroffen, allerdings muss regional im Norden und Nordwesten Deutschlands mit Starkregen gerechnet werden. Laut DWD-Prognose sind Niederschlagsmengen zwischen 20 und 35 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden möglich. Ausgenommen ist die Küste. In der Nacht zum Mittwoch (19. Juni) ziehen von Frankreich her erneut kräftige Gewitter mit stürmischen Böen, Hagel und Starkregen in den Südwesten.

In Dortmund bleibt die Fanzone wegen Unwettergefahr geschlossen. Foto: dpa/Sascha Thelen

Sachsen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt für Sachsen am frühen Dienstagabend vor schweren Gewittern mit Hagel und schweren Sturmböen. „Es ist aber noch genau klar wann das Unwetter Sachsen erreicht und ob es auch Leipzig trifft“, erklärt Meteorologe Jens Oehmichen. Trotz drohender Unwetter bleibt die Fanzone in Leipzig zunächst geöffnet. Dies sei das Ergebnis einer Beratung zwischen der Stadt, der Polizei und der Feuerwehr, teilt am Dienstag eine Sprecherin für die Fanzone auf dem Leipziger Augustusplatz mit. Am späteren Nachmittag soll es aber eine erneute Beratung geben. Auf der Fanzone in der Innenstadt hatten sich zuletzt mehrere Zehntausend Menschen versammelt.

Die Wetteraussichten sind für den Osten eher trübe. Foto: dpa/Matthias Bein

EM-Spiele am Mittwoch, 19. Juni

Kroatien gegen Albanien um 15 Uhr in Hamburg

gegen um 15 Uhr in Hamburg Deutschland gegen Ungarn um 18 Uhr in Stuttgart

gegen um 18 Uhr in Schottland gegen Schweiz um 21 in Köln

Ob es für Deutschland wieder so gut läuft wie gegen Schottland? Foto: dpa/Christian Charisius

Das sind die Wetteraussichten für Baden-Württemberg, 18. und 19. Juni

Entwarnung für Public Viewing: Anders als in der Mitte und Westen Deutschlands sieht es im Südwesten aus. Der Wetterdienst meldet für die kommenden Tage in Baden-Württemberg zwar starken Regen, Sturmböen und auch Gewitter. Für das Public Viewing des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend um 18 Uhr gibt es aber Entwarnung. „Ein Regenschirm wird da nicht nötig sein“, betont Kai-Uwe Nerding, DWD-Meteorologe in Stuttgart.

In den nächsten beiden Tagen kann es im Südwesten örtlich ordentlich gewittern. Foto: dpa/Patrick Pleul

Gewitter und Starkregen: Zunächst wird es aber deutlich feuchter und stürmischer werden in Baden-Württemberg: Das Unwetterpotenzial nehme zu, teilt der Wetterdienst weiter mit. Gewitter und Starkregen sollen sich vor allem in der Nacht zum Mittwoch abwechseln. Vom Nordschwarzwald bis zum Odenwald könne es vereinzelt Gewitter mit Starkregen geben, auch Sturmböen und Hagel seien möglich. „In der Nacht zum Mittwoch weitet sich die Gewitteraktivität bis etwa zur Schwäbischen Alb aus und nimmt zu“, sagt Nerding.

Selbst schlechtes Wetter dürfte den Fans wohl kaum die Feierlaune vermiesen. Foto: dpa/Marius Becker

EM-Spiele am Donnerstag, 20. Juni

Slowenien gegen Serbien um 15 Uhr in München

gegen um 15 Uhr in München Dänemark gegen England um 18 Uhr in Frankfurt

gegen um 18 Uhr in Frankfurt Spanien gegen Italien um 21 Uhr in Gelsenkirchen

EM-Spiele am Freitag, 21. Juni

Slowakei gegen Ukraine um 15 Uhr in Düsseldorf

gegen um 15 Uhr in Düsseldorf Polen gegen Österreich um 18 Uhr in Berlin

gegen um 18 Uhr in Berlin Niederlande gegen Frankreich um 21 Uhr in Leipzig

Das nächste Spiel der Österreicher dürfte trocken über die Bühne gehen. Foto: dpa/Marius Becker

EM-Spiele am Samstag, 21. Juni

Georgien gegen Tschechien um 15 Uhr in Hamburg

gegen um 15 Uhr in Hamburg Türkei gegen Portugal um 18 Uhr in Dortmund

gegen um 18 Uhr in Dortmund Belgien gegen Rumänien um 21 Uhr in Köln

EM-Spiele am Sonntag, 22. Juni

Schweiz gegen Deutschland um 21 Uhr in Frankfurt

gegen um 21 Uhr in Frankfurt Schottland gegen Ungarn um 21 Uhr in Stuttgart

Das sind die Wetteraussichten bis zum 22. Juni

Der DWD meldet auf seiner Webseite, dass in den folgenden Tagen hauptsächlich im Süden Deutschlands weiterhin stellenweise kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial anstehen. Vor allem am Freitag (20. Juni) deute sich nach jetzigem Stand „eine neue Unwetterlage durch schwere Gewitter“ an. Eine genauere Eingrenzung der Schwerpunkte sei zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht möglich, sagt DWD-Wetterforscher Nico Bauer.