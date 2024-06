In Affalterbach wurde der Ortsteil Wolfsölden rund um die Mühle bereits evakuiert. In Steinheim steht das am frühen Montagmorgen an: Die Bewohner der zwei Pflegeheime werden in anderen Häusern untergebracht. In Remseck läuft die Rems voll. Auch dort steht eine teilweise Evakuierung im Raum.