1 Anfang Juni verwandelte sich eine Kreuzung in Tamm nach heftigen Regenfällen in ein Schlammbad. Es sollte nicht das einzige Unwetter im Kreis bleiben. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen sind am Wochenende heftige Regenfälle im Kreis Ludwigsburg niedergegangen. Es dürften nicht die letzten gewesen sein.









Ludwigsburg/Kornwestheim - Am Ende ging es weder vor noch zurück für eine vierköpfige Familie in Kornwestheim. Zwei Erwachsene, ein Jugendlicher und ein Kind steckten in einer Unterführung fest, eingeschlossen von Wasser. Weil es in den Opel Corsa lief, blieb nur noch ein Ausweg: sie retteten sich auf das Dach des Kleinwagens, die Feuerwehr holte sie von dort mit einem Boot.