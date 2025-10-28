Starkregen in Affalterbach: Hochwasserschutz – die Gemeinde tut doch etwas in Wolfsölden

Unlängst platzte der Hochwasserschutz für Wolfsölden, einem Teilort von Affalterbach (Kreis Ludwigsburg). Jetzt soll der Schaden auf andere Weise klein gehalten werden.
Offenbar gibt es in Affalterbach einen Plan B, nachdem der Hochwasserschutz für Wolfsölden vor wenigen Wochen scheiterte. Eine Grundstückseigentümerin hatte die Pläne der Gemeinde durch ihr beharrliches Nein durchkreuzt. Die Kommune will jetzt im Rahmen ihres Starkregen-Risikomanagements Schritte gegen die regelmäßigen Überschwemmungen einleiten.