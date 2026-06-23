Starkregen 2024 im Rems-Murr-Kreis: Zwei Jahre nach der Katastrophe – jetzt verschwinden die letzten Straßenschäden

Die Starkregen von 2024 hinterließen abgesackte Fahrbahnen und instabile Hänge. Nun startet eine weitere Sanierung, und ein Millionenprojekt nimmt konkrete Formen an.
Die Wunden sind noch sichtbar. An manchen Stellen hängen Schutzplanken über freigelegten Hängen, an anderen enden Fahrbahnränder abrupt dort, wo sich der Boden vor zwei Jahren talwärts bewegte. Die Starkregenkatastrophe von 2024 hat im Rems-Murr-Kreis tiefe Spuren hinterlassen. Nun rücken erneut die Bagger an: Ab 29. Juni wird eine weitere schwere Schadstelle an der Kreisstraße K 1886 bei Walkersbach saniert.