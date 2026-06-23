Starkregen 2024 im Rems-Murr-Kreis: Zwei Jahre nach der Katastrophe – jetzt verschwinden die letzten Straßenschäden

Die Starkregen von 2024 hinterließen abgesackte Fahrbahnen und instabile Hänge. Nun startet eine weitere Sanierung, und ein Millionenprojekt nimmt konkrete Formen an.

Die Wunden sind noch sichtbar. An manchen Stellen hängen Schutzplanken über freigelegten Hängen, an anderen enden Fahrbahnränder abrupt dort, wo sich der Boden vor zwei Jahren talwärts bewegte. Die Starkregenkatastrophe von 2024 hat im Rems-Murr-Kreis tiefe Spuren hinterlassen. Nun rücken erneut die Bagger an: Ab 29. Juni wird eine weitere schwere Schadstelle an der Kreisstraße K 1886 bei Walkersbach saniert.

Wo Fahrbahnrand und Bankett abgesackt sind und die Strecke nur noch einspurig befahren werden kann, soll der Hang nun dauerhaft gesichert werden. Wie das Landratsamt mitteilt, wird die Straße dafür bis voraussichtlich 24. Juli voll gesperrt.

Der Hang wird stabilisiert, die Straße neu aufgebaut

Die Bilder erinnern noch immer an die Wucht jener Tage im Frühsommer 2024. Wassermassen hatten Böschungen unterspült, Schutzplanken verschoben und Straßen regelrecht aus dem Hang gerissen. Die K 1886 gehört zu den letzten größeren Schadstellen, die bislang auf ihre endgültige Reparatur warten mussten.

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Rund 50 Meter Fahrbahn werden bei Walkersbach grundlegend erneuert. Der Hang wird stabilisiert, die Straße neu aufgebaut und die Schutzplanken ersetzt. Damit verschwindet eine weitere sichtbare Spur der Starkregenkatastrophe aus dem Straßenbild.

Lutzenberg-Oberndorf ist finanziert, der Auftrag ist vergeben

Noch größer ist allerdings die Herausforderung wenige Kilometer entfernt zwischen Rudersberg-Oberndorf und Althütte-Lutzenberg. Dort klaffen die Wunden bis heute sichtbar im Hang. Schutzplanken stehen teilweise frei über dem Abgrund, Fahrbahnränder sind weggebrochen, der Asphalt endet mancherorts abrupt an einer mehrere Meter tiefen Abbruchkante. Vier Rutschungen haben die Kreisstraße K 1883 schwer beschädigt. Drei davon entstanden beim Starkregen 2024, eine weitere bereits zwei Jahre zuvor.

An insgesamt vier Stellen zwischen Lutzenberg und Oberndorf ist die Straße abgerutscht. Foto: Frank Rodenhausen

Lange war unklar, wann die aufwendige Sanierung überhaupt beginnen kann. Inzwischen ist die wichtigste Hürde genommen. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, wurde die Maßnahme bereits an ein Bauunternehmen vergeben. Überraschend: Die Arbeiten konnten deutlich günstiger vergeben werden als ursprünglich kalkuliert. Statt der zunächst veranschlagten rund zwei Millionen Euro liegt die Auftragssumme bei rund 1,05 Millionen Euro.

Zugleich hat das Land Baden-Württemberg Fördermittel zugesagt. Das Regierungspräsidium Stuttgart stellte für die Beseitigung der Starkregenschäden an der K 1883 mehr als 1,3 Millionen Euro in Aussicht. Ziel sei es, die Verkehrsverhältnisse dauerhaft zu sichern und die Böschungen widerstandsfähiger gegen künftige Unwetter zu machen, teilte die Behörde mit.

Aufwendige Sicherung gegen neue Rutschungen

Die Sanierung gleicht einem Ingenieurprojekt im Kleinformat. Geplant sind Stützbauwerke aus Erdbeton, eine tief gegründete Bohrpfahlwand und dauerhaft rückverankerte Sicherungssysteme. Die Konstruktionen sollen verhindern, dass sich die Hänge bei künftigen Starkregenereignissen erneut in Bewegung setzen.

Nach den Starkregenereignissen musste die Straße zunächst komplett gesperrt werden. Erst nach umfangreichen Untersuchungen konnte sie schrittweise wieder freigegeben werden – zunächst nur für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen, später mithilfe einer Ampelanlage für den Verkehr in beide Richtungen.

Noch fehlt allerdings der entscheidende Termin. Derzeit laufen laut Landratsamt die Bauvorbesprechungen. Wann die eigentlichen Arbeiten beginnen, steht noch nicht fest. Sicher ist lediglich: Für die rund sechsmonatige Bauzeit wird die K 1883 vollständig gesperrt werden müssen.

Die letzten sichtbaren Folgen der Katastrophe

Damit stehen zwei Projekte exemplarisch für die lange Aufarbeitung der Starkregenkatastrophe von 2024. Während in Walkersbach die Bauarbeiten nun unmittelbar bevorstehen, wartet die Region zwischen Oberndorf und Lutzenberg noch auf den Baustart.

Doch es zeichnet sich ab, dass auch diese offenen Wunden bald geschlossen werden könnten. Die rot-weißen Warnbaken, die seit zwei Jahren zum gewohnten Bild gehören, markieren nicht mehr nur einen Schaden. Sie markieren inzwischen auch den Weg zu dessen Beseitigung.