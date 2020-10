Sarah Wiener ist an Covid-19 erkrankt

1 Sarah Wiener bei einer Veranstaltung in Baden-Baden Foto: imago images/Future Image

Sarah Wiener ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Starköchin erklärt auf Facebook: "Leider geht es mir nicht so gut."

Sie hatte es schon befürchtet, nun ist es Realität: Starköchin Sarah Wiener (58) ist positiv auf Covid-19 getestet worden, wie sie ihren Fans auf Facebook mitteilte. "Leider geht es mir nicht so gut, wodurch ich gerade nicht viel machen kann... ich bin sehr schnell erschöpft und habe einen hartnäckigen Husten... Aber ich bin zu Hause, was eine große Erleichterung ist. Ich hoffe es wird bald besser gehen", schreibt sie dort.

Weiter erklärt Wiener in dem Post, dass sie alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten habe, "keine (privaten) Partys, keine großen Treffen usw., zudem habe ich keine Vorerkrankungen und wie ihr euch vorstellen könnt, führe ich dann doch auch ein ziemlich gesundes Leben (ok, bis auf den Arbeitsstress)... besonders was meine Ernährung betrifft, alles bestens... und dennoch COVID". Und sie fügt hinzu: "Ich hoffe sehr, dass ihr alle verschont bleibt und nicht unter den neuerlichen Verschärfungen zu sehr leidet. Wenn ihr mich fragt: Sie machen Sinn und ich hoffe, es bewirkt auch das Richtige. Es gibt keinen Grund zur Angst, aber sehr wohl zur Vorsicht, zur Vorsorge und Fürsorge!"

Zudem rief Sarah Wiener dazu auf, "besonders auf Schwache, Kranke und all unsere älteren Freund/innen und Familienmitglieder" zu achten und versprach ihren Fans, sie auf dem Laufenden zu halten. Am Ende schreibt sie: "Alles wird gut."

