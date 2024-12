Starker Wind: Italien: Etwa 150 Menschen sitzen auf Bergstationen fest

2 Viele Menschen hängen wetterbedingt auf Bergstationen der italienischen Alpen fest. Foto: -/Italienische Bergrettung/dpa

In den italienischen Alpen weht starker Wind. Im Piemont an der Grenze zur Schweiz sind deswegen die Seilbahnen ausgefallen. Rund 150 Menschen können die Bergstationen nicht allein verlassen.











Alagna Valsesia - In den italienischen Alpen sitzen wegen wetterbedingter Seilbahnausfälle etwa 150 Menschen auf verschiedenen Bergstationen fest. In dem Skigebiet Alagna Valsesia im Piemont an der Grenze zur Schweiz seien wegen starken Windes die Lifte ausgefallen, teilte die Bergrettung mit. Derzeit laufen demnach Rettungseinsätze, um die Menschen ins Tal zu bringen. Wegen der schwierigen Wetterverhältnisse gestaltet sich die Bergung vielerorts schwierig, wie die Bergrettung weiter mitteilte.