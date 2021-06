1 Auf dem Weg nach Stuttgart: Wie hier an der Grenze zu Fellbach ist der Kfz-Verkehr 2020 rückläufig gewesen, aber nicht der Schwerlastverkehr. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Als die Stuttgarter Stadtverwaltung im Oktober 2020 zählen ließ, fuhren an der Stadtgrenze deutlich weniger Kfz rein und raus als während der Zählung 2018. Nun rätseln Verkehrsplaner und Stadträte, was das bedeutet.

Stuttgart - Die Corona-Pandemie steht im dringenden Verdacht, die Zahl der Kraftfahrzeuge verringert zu haben, die an Werktagen über die Stadtgrenze nach Stuttgart rein- und rausfahren. Seit ein paar Tagen ist jedenfalls klar: Bei Zählungen im Oktober 2020, die die städtischen Verkehrsplaner im Zeitraum von 6 bis 22 Uhr vornehmen ließen und die jetzt ausgewertet sind, ging die Kfz-Gesamtzahl an Stuttgarts Markungsgrenze um 113 584 auf rund 739 000 zurück. Über 24 Stunden waren es 798 027 Fahrzeuge.

Wenn man das mit dem Ergebnis der vorausgegangenen Zählung im Oktober 2018 vergleicht, ist es ein Minus von 12,5 Prozent. Anders verhält es sich mit dem Schwerlastverkehr, bei dem eine Zunahme um 1912 Fahrzeuge (plus 3,9 Prozent) ermittelt wurde. In den Nachtstunden nach 22 Uhr gab es durchweg noch stärkere Rückgänge.

Stephan Oehler, der Chefverkehrsplaner der Landeshauptstadt, und seine Mitarbeiter können nun gespannt sein, ob und wie der Kfz-Verkehr bei der nächsten anstehenden Zählung im Oktober 2022 – hoffentlich nach einem Abklingen der Pandemie – auf den alten Wachstumspfad zurückgekehrt ist.

Bis zur Pandemie herrschte Wachstum

Denn bisher handelt es sich einen Wachstumspfad: Seit 2006 war die Zahl der an der Stuttgarter Stadtgrenze ein- und ausfahrenden Kfz mit zwei Ausnahmen, nämlich minimalen Rückgängen in den Jahren 1994 und 2006, stets gewachsen – in der 70er und 80er Jahren recht stark, im Jahrzehnt von 2008 bis 2018 vergleichsweise schwach, aber auf hohem Niveau.

Und nun kam es zu einem Rückgang, der als stärkste Veränderung zum vorausgegangenen Ergebnis seit Beginn der Erhebungen zu betrachten ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Resultate im Frühjahr 2020 wohl noch drastischer gewesen wären. Die Zählungen fielen aber auf einen Zeitpunkt nach den beiden Lockdowns im Frühjahr und Sommer und vor einem neuerlichen Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Herbst.

In diesem Minus verbirgt sich auch noch eine Verschiebung der Gewichte zwischen motorisiertem Individualverkehr und öffentlichem Nahverkehr – hin zum Auto und zum Fahrrad. Der Nahverkehr war von den Pandemie stärker betroffen, die S-Bahn im vergangenen Jahr mit einem Fahrgastrückgang um gut 40 Prozent. Diese Abkehr vom ÖPNV sei für die Gesamtmobilität in Stuttgart problematisch und „zerschlägt unsere Strategie“, klagte Oehler, als er dem Technik-Ausschuss des Gemeinderats über die Ergebnisse der Zählungen berichtete. Denn die Stadt will ja die Autos mit Verbrennermotoren im Talkessel um 20 Prozent reduzieren, um die Luftqualität und die Lebensqualität für Einwohner, Passanten und Radfahrer zu verbessern.

Pkw überraschend gut besetzt

Es gibt aber auch einen positiven Umstand, von dem man freilich nicht weiß, wie lang er bestehen wird: Der Pkw-Besetzungsgrad, der seit 1968 fast kontinuierlich gesunken ist, hat sich 2020 von durchschnittlich 1,22 auf 1,31 Personen erhöht und lag damit fast wieder wie 1995. Vielleicht deswegen, weil die Menschen lieber zu zweit oder dritt in einem Pkw fuhren als mit vielen Menschen in Bussen und Bahnen? Darüber konnten Oehler und die Gemeinderatsmitglieder nur spekulieren, denn Befragungen hatte es im Oktober nicht gegeben.

Die Linke im Gemeinderat interpretiert die Ergebnisse so, dass „der Trend zur automobilen Stadtgesellschaft leider ungebrochen ist“. Die Grünen hoffen, dass der Kfz-Verkehr auf dem reduzierten Niveau bleibt und die Menschen mehr und mehr zu Bussen und Bahnen zurückfinden. Auch die SPD würde sich freuen, wenn die Entlastung auf den Straßen von Dauer wäre, weil verstärkt im Homeoffice gearbeitet wird und die Kombination von Wohn- und Arbeitsstätten Schule macht.

Verkehrsplaner Oehler würde es begrüßen, wenn die positiven Aspekte der Entwicklung bleiben und die negativen, wie der Abschwung im öffentlichen Nahverkehr, wieder verschwänden. Aber, wo es lang geht, ist noch unklar. Einstweilen gilt, was von der Fraktionsgemeinschaft Puls kam: „Diese Zahlen lassen uns etwas ratlos zurück.“ Die nächsten Zahlen sind auch schon angekündigt: Im Mai 2021 sind die Autos am Kesselrand gezählt worden. Das findet – wie das Zählen an der Stadtgrenze – alle zwei Jahre statt. Hier sind in den vergangenen Jahren gewisse Rückgänge beobachtet worden.