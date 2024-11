Schwerer Krankheitsausbruch in Nigeria Warum ist Diphtherie so gefährlich?

In Nigeria ist es zu einem Diphtherie-Ausbruch gekommen. Auch in Deutschland steigen die Fallzahlen wieder an. Wir erklären, was Diphtherie ist, warum die so lange vergessene Erkrankung zurückgekehrt ist und was sie so gefährlich macht.