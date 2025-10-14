Starke TV-Quote für RTL: Knapp acht Millionen sehen DFB-Arbeitssieg gegen Nordirland

Die DFB-Elf mühte sich über weite Strecken zu einem knappen 1:0-Erfolg in der WM-Qualifikation gegen Nordirland. Im Schnitt verfolgten rund acht Millionen Zuschauer den Arbeitssieg im TV.
Erfolg in der WM-Qualifikation: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat am Montagabend im Belfaster Hexenkessel Windsor Park mit einem 1:0-Arbeitssieg die nimmermüden Nordiren niedergerungen. Vor den TV-Geräten versammelten sich bei RTL dabei laut offiziellen Zahlen der AGF Videoforschung im Schnitt 7,93 Millionen Menschen in der zweiten Halbzeit. In den ersten 45 Minuten waren es hingegen "nur" 7,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit holte sich der Privatsender mit 36,8 bzw. 28,2 Prozent Marktanteil souverän den Tagessieg im Gesamtpublikum.