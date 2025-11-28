Auch die Fortsetzung zum Animationshit "Zoomania" schickt sich an, ein großer Kinoerfolg zu werden. Das deuten die ersten beeindruckenden Absatzzahlen kurz nach dem weltweiten Kinostart zumindest an.

Bereits "Zoomania" mauserte sich 2016 zu einem weltweiten Kassenschlager und spielte über eine Milliarde US-Dollar ein. Dessen Nachfolger, der hierzulande seit dem 26. November im Kino läuft, schickt sich an, diesen Erfolg womöglich noch toppen zu können. Die ersten Zahlen aus den USA, wo der familienfreundliche Animationsfilm ebenfalls seit Mittwoch zu sehen ist, sind wahrlich beeindruckend. Wie "Variety" berichtet, spielte "Zoomania 2" an nur einem Tag fast 40 Millionen Dollar ein, etwa auf dieselbe Summe kommt er laut "Box Office Mojo" derzeit auf dem internationalen Markt.

Ersten Prognosen zufolge gehen Branchenkenner laut "Variety" davon aus, dass die Geschichte über ein ungleiches anthropomorphes Ermittlerteam - bestehend aus der pflichtbewussten Häsin Judy Hopps und dem flapsigen Fuchs Nick Wilde - über Thanksgiving rund 150 Millionen Dollar einspielen könnte. Sollte sich das bewahrheiten, würde der Streifen auf Platz zwei der besten Thanksgiving-Releases klettern. Der aktuelle Rekord besteht noch nicht lange: Der im vergangenen Jahr veröffentlichte Animationsfilm "Vaiana 2" konnte in den fünf relevanten Tagen ganze 225 Millionen Dollar einheimsen.

Müssen die "Wicked"-Hexen den Thron schon abgeben?

Da könnte selbst die Fortsetzung eines anderen höchst erfolgreichen ersten Teils nicht mithalten. "Wicked 2", der eine Woche zuvor erschienen ist, wird den Schätzungen nach über Thanksgiving auf 100 Millionen Dollar kommen. Ein ebenfalls respektabler Wert, die Spitze an den US-amerikanischen Kinocharts wären die Hexen Glinda und Elphaba aber dennoch bereits nach nur einer Woche wieder los.

Darum geht es in "Zoomania 2"

Kurze Zeit nach den Ereignissen aus "Zoomania" hat auch Nick Wilde bei der Polizei von Zoomania angefangen. Seine Partnerin Judy Hopps und er verwüsten jedoch bei einer wilden Verfolgungsjagd die halbe Stadt. Polizeichef Chief Bogo schickt die sich ständig streitenden Partner daher in eine Behörden-interne Therapie, wo sie an ihrer Kommunikation arbeiten sollen. Derweil kommt Judy einer großangelegten Verschwörung auf die Spur, in der die Schlange Gary De'Snake eine zentrale Rolle spielt. Erneut macht sich die Polizei-Häsin mit ihren erfolgreichen Ermittlungen mächtige und bedrohliche Feinde.