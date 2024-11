Starke Blutungen: Country-Star Sundance Head wurde aus dem Krankenhaus entlassen

1 Sundance Head mit seiner Ehefrau Misty auf dem roten Teppich. Foto: ddp/Jim Ruymen/UPI

Dramatische Stunden für Country-Star Jason "Sundance" Head (46). Der US-amerikanische Sänger war am Freitag (15. November) mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus in Texas eingeliefert worden. Doch nun konnte seine Ehefrau Misty Entwarnung geben. Head sei "gestern Abend spät aus dem Krankenhaus entlassen worden", schrieb sie am Samstag auf Facebook.

Starke Blutungen bei Sundance Head Die dreistündige Heimfahrt aus dem Hospital habe sich jedoch schwierig gestaltet, "da die Medikamente nachließen" und Head "stark durch seine Verbände blutete". Glücklicherweise sei sie jedoch in der Lage gewesen, seinen Verband zu wechseln. Lesen Sie auch Weiter erklärt Ehefrau Misty, dass ihr Gatte "kein einfacher Patient" sei. Ob sie in der darauffolgenden Nacht überhaupt geschlafen habe, könne sie nicht mit Sicherheit sagen. Doch Schnarch-Geräusche ihres schlafenden Ehemannes zu hören, sei für sie "Musik in meinen Ohren" gewesen, so Misty. Head ist in den USA unter anderem bekannt als Sieger der elften Staffel von "The Voice USA". Am Freitag war bekannt geworden, dass er angeschossen wurde. Unklar war zunächst, wie sich der Unfall ereignete und ob andere Personen involviert waren. Laut Ehefrau Misty wird sich Head zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Ereignis äußern.